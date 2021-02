Koronavírus-járvány

Tiszaugon folytatja téli pihenőjét 89 mentett denevér

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tiszaugi denevértornyában talált új otthonra és folytatja téli pihenőjét 89 mentett, rőt koraidenevér - közölte az intézmény az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a 89 példány között van egy 68 egyedből álló kolónia is, amely Budapest XXII. kerületéből került be a Fővárosi Állat- és Növénykert vadállatmentő központjába tavaly decemberben. Szokatlan helyen, egy felújítandó lakás teraszán, a lomok között bukkantak rá a lakók az állatokra, és rögtön értesítették a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát.



A telelésükben megzavart állatok sorsa az emberektől függ, túlélésük szempontjából kulcsfontosságú, hogy mihamarabb a megfelelő kezekbe kerüljenek - olvasható a közleményben.



A további 21 példány az ország több pontjáról érkezett a télen, a legtöbbjüket legyengülve, a járdán találták. A mentőhelyen megerősödött állatok készen álltak a szabadon engedésre, de mivel a denevérek ilyenkor még telelnek, egy mesterséges telelőhelyre, úgynevezett denevértoronyba kerültek.



A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 14 ilyen torony van. Ezek rendszerint 6-8 méter magas, betonból vagy fából készült építmények, a magasban egy szűk berepülőnyílással. Itt több száz denevér is biztonságosan telelhet, és a szaporodásukhoz is megfelelő körülményeket találnak.