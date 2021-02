Elképesztő lelet

Újabb ókori tárgyakat hoztak a felszínre Lord Elgin 1802-ben elsüllyedt hajójáról

A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin angol diplomata Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsai közül - jelentette be a görög kulturális minisztérium.



A Dimitrisz Kurkumelisz vezette régészcsoport legutóbb tavaly szeptemberben merült le a roncshoz, hogy újabb ókori tárgyak után kutasson - olvasható a The Greek Reporter című görög napilap honlapján.



A legújabb leletek, amelyek többsége ruházati kiegészítő és használati tárgy, kivételes bepillantást engednek egy korabeli hajó mindennapjaiba.



A 18 tagú búvárcsapat egyebek között felszínre hozott egy teljesen ép és felismerhető bőr cipőtalpat, egy fémből készült övcsatot, főzőedényeket, egy fémérmét, amelyet feltehetőleg valamilyen kártyajátékhoz használtak, valamint a hajó vitorlázatának egy részét is megtalálta.



A hullámsírnál végzett korábbi kutatásokhoz hasonlóan a szakemberek most is találtak néhány sakkfigurát. A szakértők szerint az eddig talált bábuk mind egy készlethez tartozhatnak.



2019-ben a búvárrégészek páratlan arany ékszereket, köztük egy gyűrűt és egy pár fülbevalót, valamint három sakkfigurát találtak a roncsnál.



A Mentor akkor süllyedt el, amikor Lord Elgin konstantinápolyi brit követ csoportja Nagy-Britanniába akarta szállítani az athéni Parthenon, az Akropolisz és más athéni műemlékek kincseinek egyes darabjait.



A hajó az Athénhoz közeli Pireusz kikötőjéből indult, és Málta érintésével érkezett volna az Egyesült Királyságba.



1802. szeptember 15-én viharos időben süllyedt el Kitera Avlemonasz kikötőjének szikláihoz csapódva. Gyorsan alámerült a tengerfenékre, 23 méter mélyen nyugszik. A hajó valamennyi utasát és a személyzetet fedélzetére vette az Anikitosz nevű hajó.



Lord Elgin, aki nem volt a Mentor fedélzetén a katasztrófakor, megszervezte, hogy a hajó rakományát kimentsék. A Parthenon márványfrízeit sikerült is kiemelniük görög búvároknak és Máltára szállítani, onnan kerültek Londonba, ahol a brit kormány megvásárolta, majd a British Museumnak ajándékozta őket.