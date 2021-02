Koronavírus-járvány

Utak építéséhez hasznosíthatók újra a használt arcmaszkok

Utak építéséhez hasznosíthatók újra a használt arcmaszkok egy ausztrál kutatás szerint, így csökkentve a koronavírus-járvány által termelt többlethulladékot.



A melbourne-i RMIT Egyetem kutatói által kitalált kétsávos út egy kilométerének elkészítéséhez mintegy három millió arcmaszkot lehet felhasználni, mely 93 tonnányival csökkentené a szeméttelepre kerülő hulladék mennyiségét - írja a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő portál.



Az utak és járdák alaprétegeként szolgáló új anyag bezúzott egyszerhasználatos maszkok és feldolgozott építési törmelék keverékéből áll. Az elemzések szerint a maszkok a végtermék merevségét és erejét növelik.



A Science of the Total Environment című tudományos lapban megjelent tanulmány az első kutatás, mely az eldobható orvosi maszkok lehetséges építőipari felhasználását vizsgálja.



A PPE-maszkok használata drámaian megnövekedett a koronavírus-járvány miatt, világszerte mintegy 6,8 milliárd darabot használnak naponta.



Mohammad Saberian, a tanulmány vezető szerzője szerint multidiszciplináris és együttműködésen alapuló megközelítésekre van szükség a Covid-19 környezeti hatásainak mérsékléséhez, különösen a használt PPE-maszkok felszámolásához.



"A kutatás eredeti célja az egyszerhasználatos maszkok útépítésben való alkalmazhatóságának vizsgálata volt, de aztán nagy örömünkre kiderült, hogy nem egyszerűen használható, de valódi építészeti haszna is van" - mondta Saberian.



Az utak négy rétegből állnak: védőréteg, alapréteg, kötőréteg és kopóréteg (aszfalt). Mindegyik rétegnek egyszerre kell erősnek és rugalmasnak is lennie, hogy ellenálljanak a nehéz járművek nyomásának és ne repedjenek meg.



A feldolgozott építési törmelék potenciálisan az első három alaprétegben használható. A legoptimálisabb arány egy százaléknyi arcmaszk és 99 százaléknyi törmelék - állapították meg a szakértők.



Más kutatások a használt maszkok fertőtlenítésének és sterilizálásának lehetőségét vizsgálták.