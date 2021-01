Régészet

Királybíbor színűre festett, 3000 éves textilt találtak Izraelben

Királybíbor színűre festett, 3000 éves textildarabokat találtak izraeli régészek - közölte a Tel-Aviv-i Egyetem (TAU) csütörtökön.



A textilre a dél-izraeli Timna-völgyben bukkant rá a TAU, a Bar-Ilan Egyetem és az izraeli régészeti hatóság.



A PLoS ONE tudományos lap friss számában közölt tanulmányukban királybíbor színű szövött anyagról, egy bojtról és gyapjúszálakról írnak.



A Földközi-tengerben, Timnától több mint 300 kilométerre élő puhatestűekből készített festéket gyakran említi a Biblia, felbukkan sok zsidó és keresztény szövegben.



Először fedeztek fel vaskori bíborszín szövetet a dél-levantei területen - írták a kutatók.



"Az ókorban a bíborszín viselet a nemességet, a papságot és a királyokat illette. A bíbornak ez a lenyűgöző árnyalata, a szín tartóssága, a csiga testében található igen kis mennyiségű festékanyag miatt a színezék készítésének nehézsége tette rendkívül értékessé, gyakran az aranynál is drágábbá" - magyarázták.



Az állati eredetű festőanyaggal színezett ruhák sokkal nagyobb presztízst jelentettek, mint a növényi alapúak, a viselőjük gazdasági és társadalmi helyzete fontos jelzőinek számítottak.



A töredékekben a kettős festés módszerét is azonosították a régészek, vagyis bonyolult eljárással kétfajta csigát is felhasználtak, hogy a textil színét még erőteljesebbé tegyék.



A felfedezés rétegzett társadalomról, valamint a partvidék népeivel folytatott élénk kereskedelemről tanúskodik a tudósok szerint.