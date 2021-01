Innováció

A szelek hatékonyabb meglovaglásával csökkenthetik kibocsátásukat a repülőgépek

Az új műholdak hamarosan lehetővé teszik a transzatlanti járatok pontosabb követését, és azt, hogy biztonságos távolságot tartsanak egymástól. 2021.01.27 15:01 MTI

Üzemanyagot és időt takaríthat meg, valamint csökkentheti a károsanyag-kibocsátást, ha a transzatlanti járatok útvonalait úgy módosítják, hogy kihasználják a nagy magasságban lévő kedvezőbb szeleket.



A Readingi Egyetem tudósai arra jutottak, hogy a New York és London között közlekedő járatok tavaly télen akár 16 százalékkal kevesebb üzemanyagot használtak volna fel, ha jobban kihasználják a nagy magasságban gyorsan áramló szeleket - írja az EurekAlert tudományos portál.



Az új műholdak hamarosan lehetővé teszik a transzatlanti járatok pontosabb követését, és azt, hogy biztonságos távolságot tartsanak egymástól. Ezáltal a légitársaságok rugalmasabban választhatják meg az útvonalakat, hogy pontosabban követhessék a kedvező hátszeleket és elkerüljék az ellenszelet. Ezzel a repülési szektor számára a technológia fejlesztésénél olcsóbb és közvetlenebb mód adódik a károsanyag-kibocsátás csökkentésére.



A transzatlanti járatok jelenlegi útvonalán a légitársaságok több üzemanyagot égetnek el, és több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint amennyi szükséges lenne. Bár a szeleket valamilyen szinten figyelembe veszik az útvonalak tervezésénél, a gépek üzemeltetési költségeinek csökkentése jelenleg nagyobb prioritást élvez, mint az üzemanyag-égetés és a szennyezés minimalizálása - mondta Cathie Wells, a Readingi Egyetem matematikusa, a kutatás vezetője.



"A hatékonyabb repülőgépekre vagy a bioüzemanyagokra váltás jelentősen csökkentené a kibocsátást, de költséges lenne, és évtizedekbe telne a megvalósítása. A repülési útvonal egyszerű módosítása jóval olcsóbb és azonnali haszonnal járna. Ez nagyon fontos, mivel sürgősen csökkenteni kell a légi közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátást a klímaváltozás jövőbeli következményeinek csökkentése érdekében" - emelte ki Paul Williams, a Readingi Egyetem atmoszférakutatója, az eredményeket az Environmental Research Letters című tudományos lapban bemutató tanulmány társszerzője.



A kutatáshoz mintegy 35 ezer járatot elemeztek 2019. december 1. és 2020. február 29. között. A szakértők összehasonlították a London és New York közötti út során elhasznált üzemanyag mennyiségét az abban az időben lehetséges leggyorsabb útvonaléval, melynek során a gépek futóáramlatokon vagy azok környezetében repültek volna.



Az eredmények szerint a szelek jobb kihasználása mintegy 200 kilométerre elegendő üzemanyagot spórolt volna meg átlagosan repülésenként, ami a téli periódusban összesen 6,7 millió kilogrammnyi szén-dioxiddal csökkentette volna a kibocsátást.



A Londonból New Yorkba tartó járatokon ez átlagosan 1,7 százalékos, a keleti irányba, New Yorkból Londonba tartó járatokon 2,5 százalékos üzemanyag-spórolást jelentett volna.



A légiközlekedés jelenleg az ember okozta széndioxid-kibocsátás 2,4 százalékáért felel, és az arány folyamatosan növekszik.