Tudomány

Rendkívül ritka, lamellás páncélzattal és fegyverekkel eltemetett férfi maradványaira bukkantak

Nyugat-Kazahsztánban előkerült hunkori harcos csontvázleletét vizsgálják a Magyar Természettudományi Múzeumban - közölte a Magyar-Turán Alapítvány az MTI-vel hétfőn.



A tájékoztatás szerint, a rendkívül ritka, lamellás páncélzattal és fegyverekkel, valamint lószerszámokkal eltemetett férfi maradványai egy régészeti feltáráson kerültek elő a Kaszpi-mélyföldön.



A leletek antropológiai vizsgálatainak elvégzésére az atyraui megyei múzeum vezetősége Bíró András Zsolt antropológust, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatóját kérte fel.



A leletek egy részét és a koponyát Budapestre szállították, ahol a kutatók a csontmaradványokból vett minták alapján az embertani vizsgálatok mellett radiokarbon kormeghatározást és archeogenetikai vizsgálatokat is végeznek majd. A töredékes koponya helyreállítása után egy antropológiai arcrekonstrukciót is készítenek az egykori előkelő harcosról.



Az Aral-Kaszpi övezet szarmata-hun, valamint türk korszakának migrációs eseményei jelentős hatással voltak a Kárpát-medence népességtörténeti folyamataira, de ezeket a területeket - nagy valószínűséggel - érintette a korai magyarság vándorlása is, ezért ennek a régiónak az említett korszakokból előkerülő leletei a magyar őstörténet kutatás számára is rendkívül értékes adatokat jelentenek - olvasható a közleményben.