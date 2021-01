Tudomány

Gigantikus dinoszaurusz maradványait tárták fel Argentínában

Egy gigantikus méretű dinoszaurusz maradványait tárták fel Argentínában, a szakértők szerint ez lehet az egyik legnagyobb élőlény, amely valaha élt a Földön.



Paleontológusok egy 98 millió éves dinoszaurusz fosszilizálódott maradványaira bukkantak Patagóniában, Neuquén tartományban az úgynevezett Candeleros-formáció vastag, üledékes lerakódásaiban - írja a CNN.com.



Úgy vélik, hogy a feltárt 24 farokcsigolya, valamint a medence- és a mellizom elemei egy titanoszauruszé lehettek. Ezek az állatok a szauropoda dinoszauruszok sokszínű csoportjához tartoztak, hatalmas méret, hosszú nyak és farok jellemezte őket, négy lábon jártak.



A Cretaceous Research című tudományos lapban megjelent tanulmány szerzői úgy vélik, ez "a valaha talált egyik legnagyobb szauropoda", nagyobb lehetett, mint egy patagotitán, egy 100-95 millió éve élt faj, amely akár 37,2 méteresre is megnőtt.



"Ez egy hatalmas dinoszaurusz, de úgy véljük, a jövőben a terepmunka során a csontváz még több részét tárhatjuk fel, és akkor nagy valószínűséggel még nagyobb magabiztossággal meg tudjuk állapítani, mekkora lehetett" - mondta Alejandro Otero, a La Plata-i Múzeum paleontológusa.



Titanoszauruszoktól származó fosszíliákat az Antarktisz kivételével találtak már minden kontinensen. A legnagyobb egyedeket azonban többnyire Patagóniában tárták fel.



A dinoszaurusz lábszárcsontjának elemzése nélkül nem lehet megmondani, mennyit nyomhatott az állat - vélik a kutatók. A részlegesen feltárt őslényről azonban megállapítható, hogy "az egyik legnagyobb titanoszaurusz", amelynek testtömege a patagotitánét vagy az argentinoszauruszét is túlszárnyalhatta.



A patagotitánok akár 77 tonnát is nyomhattak, az argentinoszauruszok hasonlóan gigantikusak lehettek, akár 40 méteresre és 110 tonnásra is megnőhettek.



A tudósok kiemelték, hogy bár nem hiszik, hogy a dinoszauruszok egy eddig ismeretlen fajának tagját fedezték fel, azt egyelőre nem tudták egyetlen ismert nembe sem besorolni.