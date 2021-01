Tudomány

Speciális váladékukkal rejtik el a többi dögevő elől az élelmet a temetőbogarak

A temetőbogarak és az egyéb dögevő állatok, például a keselyűk, az oposszumok és a kukacok, egymással versengve kutatnak az elhullott állatok után. 2021.01.19 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Speciális váladékával rejti el a többi dögevő elől a rothadó hús szagát és fokozza egy másik, a vetélytársakat elrettentő bűz erősségét a temetőbogár - állapították meg amerikai kutatók.



A temetőbogarak és az egyéb dögevő állatok, például a keselyűk, az oposszumok és a kukacok, egymással versengve kutatnak az elhullott állatok után. A temetőbogarak, amelyek egymással is rivalizálnak, speciális tapogatóik révén már messziről megérzik a tetemek szagát, és ha a dög még friss, akkor megpróbálják elásni az utódaik számára a föld alá.



A gyomorváladék, amellyel a tetemeket befedik, antibakteriális hatású és lassítja a lebomlást. A Connecticuti Egyetemen dolgozó Stephen Trumbo és kollégái arra voltak kíváncsiak, hogy ez a váladék vajon megakadályozza-e, hogy más állatok is megérezzék a rothadó hús szagát.



Ennek kiderítése érdekében a kutatók mintát vettek egy olyan egértetemet belengő gázokból, amelyet a temetőbogarak észak-amerikai erdőkben honos fajának képviselői vontak be váladékkal. A szakemberek összevetették a bogarak által kezelt tetemből felszabaduló gázokat a más, érintetlen tetemekből származókkal.



A The American Naturalist című folyóiratban publikált tanulmány szerint a temetőbogarak által már előkészített tetemeket kevésbé lengte be az a hagymaszagú vegyület, amely általában a friss maradványokhoz vonzza ezeket az apró dögevőket. A kutatók továbbá egy olyan, a bomláskor képződő másik gáz felerősödését is észlelték, amely elriasztja az elhullott állatokkal táplálkozó többi rovart.



A szakemberek később egy connecticuti erdőben helyezték ki az egértetemeket és azt figyelték meg, hogy a temetőbogarak vetélytársai kisebb valószínűséggel fedezték fel a már kezelt maradványokat.