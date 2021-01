Tudomány

Kimúlt az Insight robotvakondja a Marson, nem fúr tovább

A mintegy 40 centiméteres műszer a tervek szerint öt méterre fúrt volna le, de végül csak nagyjából fél méternyit haladt. 2021.01.15 15:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kimúlt az Insight űrszonda robotvakondja a Marson, két év után nem fúr tovább - közölte a NASA, miután a műszer nem volt képes tovább hatolni a talajban, hogy mérje a vörös bolygó hőmérsékletét.



Németországi tudósok két éven át próbáltak elérni, hogy az InSight marsjáró hőérzékelő eszköze befúrjon a marsi kéreg alá. A mintegy 40 centiméteres műszer a tervek szerint öt méterre fúrt volna le, de végül csak nagyjából fél méternyit haladt.



Miután a hétvégén még egy kísérletet tett, hogy 500 ütéssel lejjebb kalapálja magát, a szakértői csoport hivatalosan is bejelentette a projekt lefújását.



"Beleadtunk mindent, amit tudtunk, de a Mars és a mi hősies vakondunk továbbra is összeférhetetlennek tűnnek" - mondta Tilman Spohn, a Német Űrhatóság munkatársa, a kísérlet vezető tudósa.



A NASA közleményében kiemelte, hogy a megtett erőfeszítésekből a jövőbeli ásási kísérletek profitálhatnak a Marson. Egyszer majd asztronauták áshatnak a vörös bolygón fagyott vizet keresve, hogy igyanak, üzemanyagot készítsenek, vagy mikroszkopikus élet nyomait kereshetik - fejtették ki.



A vakondot a Mars talaját vizsgáló korábbi űrmissziók eredményei alapján tervezték. Ezek egyáltalán nem utaltak olyan jellegű talajra, amilyennel most szembesült a műszer.



Az InSight francia szeizmométere időközben mintegy 500 rengést rögzített, a marsjáró időjárás-megfigyelő állomása pedig napi jelentésekkel szolgál. Kedden például a legmagasabb hőmérséklet mínusz 8 Celsius-fok volt, a legalacsonyabb pedig mínusz 49 Celsius-fok az egyenlítői Elysium Planitia síkságon.



A Marson 2018 novemberében landolt InSight misszióját nemrég hosszabbították meg két évvel, így 2022 végéig tart. A tervek szerint február 18-án leszáll és csatlakozik hozzá a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance.