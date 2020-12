Tudomány

Csillagász: 2020 a Naprendszer éve volt

Ebben az évben számos érdekes csillagászati esemény történt, így például a bolygók úgy álltak össze 2020-ban, hogy nyáron volt olyan éjszaka, amikor az összes égitest látható volt. 2020.12.30 12:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kiss László csillagász, az MTA CSFK Csillagászati Intézetének igazgatója az év csillagászati eseményeiről beszámolva az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában felidézte: tavasszal több üstökös is közeledett a Naphoz, amelyek közül a "nyertes" a NEOWISE üstökös lett, amely június-július fordulóján szép hosszú csóvás égi vándorként volt megfigyelhető az égbolton.



A csillagász hozzátette: a bolygók úgy álltak össze 2020-ban, hogy nyáron volt olyan éjszaka, amikor az összes égitest látható volt. Így például a Jupiter és a Szaturnusz is már feltűnő volt, mivel a nyár közepén került mindkettő szembenállásába a Nappal, ami azt jelentette, hogy egész éjjel látszottak - tette hozzá.



Ezt követően a két óriás bolygó egyre közelebb került egymáshoz, december végén volt az együttállásuk a kora esti égen. Mint mondta, a két bolygó közelsége "rekonstruálta számunkra" a betlehemi csillagot, ugyanakkor december 21-i különleges bolygóállást sajnos szinte senki sem láthatta Magyarországról.



Mint mondta, eközben, volt egy Mars-oppozíció is októberben, amely lehetővé tette, hogy nyáron három Mars-szonda is elinduljon a vörös bolygóhoz. Ezek a szondák februárban érkeznek meg a Marshoz - tette hozzá.



A csillagász a 2020-as év csillagászati eseménye között felidézte azt is, hogy 44 évvel a Holdról legutóbb kőzetmintát a Földre juttató holdszonda után most egy kínai űreszköz indult a Hold felé, hogy aztán 2 kilogramm holdi anyagmintával térjen vissza bolygónkra.



A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor Az év ismeretterjesztő tudósa díjról elmondta: kötelességének érzi az ismeretterjesztést, a csillagászat azon tudományok közé tartozik, amelynek az eredményeit szinte senki sem érti, de szinte mindenkit érdekelnek például a fekete lyukak, az ufók, az exobolygók vagy az ősrobbanás.