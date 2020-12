Tudomány

A legszűkebb hajszálerekbe is bejutó eszközt fejlesztettek kutatók - videó

Úgy működik, mint a horgászok horga a vízben: a véráram a test legvékonyabb ereibe is elsodorja az eszközt, amelyet a másik végén biztosan tartanak. 2020.12.23 16:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vérkeringés legszűkebb hajszálereibe is bejutó eszközt fejlesztettek svájci kutatók vezetésével.



A lausanne-i Svájci Műszaki Egyetemen (EPFL) kifejlesztett eszközzel a különösen zegzugos és leheletfinom vérerek is elérhetővé válhatnak. A kutatók reményei szerint a rendszer lehetővé teszi a nehezen megközelíthető agytumorok kezelését.



A hajszálerek, vagyis kapillárisok igen vékonyak. Különösen az agyban áramlik a vér leheletfinom vénákon és artériákon keresztül. Hogy a legkisebb erekhez is utat találjanak, a tudósok olyan "huzalt" használnak, amellyel a katétert a kívánt helyre tudják juttatni.



"Az agy jelentős részei azonban elérhetetlenek, mivel a létező eszközök erre nem megfelelőek, így az agy bonyolult, finom érrendszerének kutatása a szövetek károsítása nélkül igen nehéz" - idézte az EPFL közleménye Selman Sakar lausanne-i tudóst.



Sakar kutatócsoportjával ezért egy száz mikrométernél is kisebb eszközt készített, amely a legfinomabb, legzegzugosabb vérerekbe is eljut.



A rendszer működőképességét a tudósok laboratóriumban, valamint egy nyúlfül érrendszerén mutatták be - írták a Nature Communications tudományos lapban.



Az eszköz biokompatibilis műanyagból készített mágneses csúcsból és egy hajlékony testből áll. Úgy működik, mint a horgászok horga a vízben: a véráram a test legvékonyabb ereibe is elsodorja az eszközt, amelyet a másik végén biztosan tartanak.



Ha elágazáshoz érkezik, mágneses számítógépes irányítással a kívánt hely felé fordul, így vándorol a hajszálerekben a szövetek károsítása nélkül.



Következő lépésként állatkísérletekben tesztelik az eszközt.