Új ásványt fedeztek fel egy Cornwallban 220 éve kibányászott kőzet vizsgálatakor

Cornwallban a legtöbb új ásványt több mint száz éve fedezték fel, amikor a bányák még működtek, úgyhogy egy onnan származó új ásvány felfedezése már csak ezért is fantasztikus. 2020.12.23 15:58 MTI

Új ásványt fedeztek fel brit tudósok egy Cornwallban 220 éve kibányászott kőzet vizsgálatakor. A sötétzöld ásvány a kernowite nevet kapta Cornwall helyi nyelvjárásban használt neve, a Kernow nyomán - számolt be róla szerdán a BBC News.



Az új ásványt a brit Természettudományi Múzeum (NHM) ásványkutatója, Mike Rumsey által vezetett kutatócsoport fedezte fel a múzeum gyűjteményében 1964 óta megtalálható egyik kőzetminta vizsgálatakor, amely a St Day-i Wheal Gorland bányából származik.



Az ásványkutatók évszázadokig abban a hitben voltak, hogy a zöld kristály egy másik ásvány, a lirokonit (lencseérc) változata, de Rumseyék rájöttek, hogy az általuk elemzett ásványnak más a vegyi összetétele.



Rumsey, a múzeum ásványtani gyűjteményének fő kurátora a felfedezés jelentőségét hangsúlyozva elmondta, hogy Cornwallban a legtöbb új ásványt több mint száz éve fedezték fel, amikor a bányák még működtek, úgyhogy egy onnan származó új ásvány felfedezése már csak ezért is fantasztikus.



"Figyelembe véve, hogy hány geológus, kutató és gyűjtő dolgozott a grófságban az elmúlt évszázadokban ásványok után kutatva, nagyszerű, hogy 2020-ban még egy új ásvánnyal tudtunk gazdagodni" - mondta Rumsey.



A múzeum szerint Nagy-Britanniában átlagosan három-négy évenként fedeznek fel új ásványt. A kernowite tudományos leírását jövőre közlik a kutatók a Mineralogical Magazine-ban.



A bánya, ahonnan a kőzetminta a múzeumba került, 1790 és 1909 között működött, és mára már nyoma sem maradt. Rumsey szerint ezért is olyan fontos ez a kőzet, mivel "olyan mint egy kis időkapszula".



A tudós hozzáfűzte: a múzeum őrizte meg ezt a mintát, ami megerősíti, hogy érdemes ilyen jellegű kutatásokat folytatni, mivel a helyszínen többé már nem tudnak kőzeteket gyűjteni.



A kernowite kristályszerkezete hasonlít a lirokonitéra, de a kernowite alumínium helyett vasat tartalmaz, ami megváltoztatja a színét.



A londoni Természettudományi Múzeumban található a világ egyik legfontosabb és legteljesebb ásványgyűjteménye, amelyben mintegy 185 ezer fajta ásvány szerepel.