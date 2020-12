Tudomány

2020-ban fedezték fel a világ legrondább orchideáját

A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is azon 156 növény- és gombafaj között van, amelyeket 2020-ban fedeztek fel és azonosítottak a kew-i Királyi Botanikus Kertek szakemberei és tudóstársaik szerte a világon.



A latin nevén Gastrodia agnicellus nevű orchideafaj virágjai 11 milliméter hosszúak, barnák és igencsak csúfok - írták a kew-i kutatók az új növényfajok listájának bemutatásában. Ennek az orchideának nincsenek levelei vagy más fotoszintetikus részei, egyedül gombákból táplálkozik. A tudósok veszélyeztetett fajként tartják számon, ám bizonyos védettséget élvez, mivel egy nemzeti park erdejében él.



Az újonnan felfedezett növényfajok között van hat mérgesgombafaj, amelyekre az Egyesült Királyságban bukkantak és egy furcsa cserje is, amelyre Namíbiában leltek rá. A tudósok egyelőre nem tudták egyetlen nemzetségbe sem besorolni. Végül a tudósok arra jutottak, hogy nem csupán új fajról, hanem egy új nemzetségről és egy új családról van szó, amely a Tiganophyton karasense nevet kapta.



A bizarr levelű bokor igen meleg, sós talajú területen él, ezért is kapta a Tiganophyton nevet, amely a serpenyőt jelentő latin tigani és a növényt jelentő phytonból tevődik össze.



Évente mintegy kétezer új növény- és gombafajt fedeznek fel világszerte. Közülük a kew-i botanikusok és tudóstársaik 156 fajt neveztek meg listájukon és írták le őket tudományos részletességgel. Egyharmaduk orchideafaj és 27 gombafaj van köztük.