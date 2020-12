Elképesztő lelet

Ötezer éves gyilkosság körülményeit tárták fel spanyol kutatók

Egy ötezer éves gyilkosság körülményeit tárták fel spanyol kutatók. A Journal of Paleopathology folyóiratban publikált tanulmány szerint az áldozat egy ötvenes éveiben járó férfi volt, akit egy éles tárggyal, vélhetően egy kőszekercével vágtak fejbe.



A humán ősökológiai és társadalmi evolúciós katalán intézet (IPHES) tudósai mellett a Rovira i Virgili Egyetem és a Barcelónai Egyetem kutatói vettek részt a projektben.



A sérült koponya 1999-ben egy ásatáson került elő, amikor egy későújkőkori kollektív temetkezési helyet tártak fel a katalán Tarragona tartományban, Calafellben - számolt be róla a theblend.ie portál cikke.



A kutatók a kriminalisztikában alkalmazott halottkémi módszerekkel vizsgálták meg a sérült koponyát.



A nyomok arra utalnak a tudósok szerint, hogy a férfi nyomban belehalt az erős ütésbe, amely beszakította a koponyáját.



Az IPHES kutatója, Miguel Ángel Moreno-Ibánez elmondta, hogy a koponya törésének vizsgálatából kikövetkeztették az egyén halálát okozó tárgyat és az ütés irányát is.



A koponya sérülését számított mikrotomográfiával (micro-CT) és binokuláris nagyítóval is megvizsgálták, és megállapították, hogy "az elváltozás a jobb parietális területen található és a gyógyulás jeleit nem mutatja".



"A repedések sugaras elrendezése, néhány komoly nyílással és belső sérüléssel, valamint az akut törési szögek arra utalnak, hogy a trauma az egyén halálát okozta" - mondta Moreno-Ibánez. Mint hozzáfűzte: következtetésük szerint a koponya sérülését egy olyan tárgy okozta, amelynek egyenes, hegyes éle volt, mint egy fejszének vagy vésőnek. A tudós szerint a támadó a sérülés helye miatt jobbkezes lehetett.