Csillagászat

Láttott már teliholdat 400 kilométer magasból?

Bár telihold minden hónapban van, ilyen különös helyzetből még biztosan nem látta! A NASA-nak köszönhetően azonban most mi is megnézhetjük, milyen is az égi kísérőnk 400 kilométeres magasságból nézve, természetesen a nemzetközi űrállomásról (ISS).