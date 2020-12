Energia

Kína bekapcsolta a mesterséges Napot

Nagyot lépett előre a tesztelés alatt álló legnagyobb kínai magfúziós reaktor. Pénteken először kapcsolták be a Szecsuan tartományban található, ezidáig legfejlettebb fúziós gépet.



A szerkezet mintáján alapuló projektek pár éven belül, a tervek szerint megújuló energiát állíthatnak elő Kína számára, de a tapasztalatok európai fejlesztésekhez is hasznosak lesznek.



A reaktor működése az atommagok összeolvadásán alapul, azaz a Naphoz hasonló elven működik. Belsejében azonban a Nap magjánál 10-szer forróbb hőmérsékletet, akár 150 millió fokot is képesek előállítani.



Az atomreaktorokkal szemben nagy előny, hogy nem termel radioaktív hulladékot, nem bocsát ki üvegházhatású gázokat, és a balesetek előfordulásának valószínűsége is alacsonyabb - írta róla az Időkép.