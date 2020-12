Tudomány

Rejtélyes vörös fény jelent meg hazánk felett - videó

Szerdán hazánk északkeleti részén többen is különös jelenséget figyeltek meg az égbolton, az Időképhez számos jelzés, fotó és videó érkezett a jelenségről. A "vörös fénycsíkot" nagyjából 17 óra környékén lehetett megfigyelni északkeleten, leginkább Tokaj, Tiszadob, Tiszavasvári környékén.



A jelenség lehetséges okoi között felmerült a vörös lidérc és fénypillér lehetősége. Nos, vörös lidérc semmiképp nem lehetett, hiszen az villámlással összefüggő jelenség, a másodperc töredékéig tart, és szabad szemmel legtöbbször nem is megfigyelhető. A legközelebbi villám Horvátország legdélebbi részén, légvonalban nagyjából 650 km-re lehetett, a vörös lidércek fénye ennél közelebbi (leggyakrabban 150-200 km-re) lévő villámok fölött figyelhető meg.



Fénypillér leginkább pedig utcai lámpák fénye fölött jelenik meg extrém hideg idő esetén. E jelenség megfelelő páratartalom és elegendő mennyiségű kondenzmag jelenléte mellett magasabb hőmérsékleten (-5, -10 °C) is kialakulhat, így ennek lehetősége nem zárható ki.