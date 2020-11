Tudomány

Több ezer éves bálnacsontvázat találtak Thaiföld partjai közelében

Egy Bryde-bálna több ezer éves, csaknem teljesen ép csontváza került elő Bangkok közelében.



A mintegy 3000-5000 éves csontokat november elején találták meg a fővárostól mintegy 12 kilométerre a tengerben. A Szingapúri Nemzeti Egyetem biológusa, Marcus Chua szerint a részben megkövesedett csontváz ritka lelet.



"Kevés a bálnafosszília Ázsiában, még kevesebb az ilyen jó állapotban fennmaradt csontváz" - mondta el a BBC-nek.



A thai környezetvédelmi miniszter által közzétett képeken látszik, hogy a csontok szinte teljesen épek. Varavut Szilpa-arcsa elmondta, hogy a csontváz több mint 80 százalékát, köztük a gerincet, a bordákat, az uszonyokat és egy lapockát, már kiemelték.



A becslés szerint a koponya maga nagyjából három méter hosszú. A szénizotópos kormeghatározást még nem végezték el, az eredmények decemberre várhatók.



Chua azt is elmondta, hogy a felfedezés segít a kutatóknak többet megtudni a faj történetéről, a különbségekről a mai egyedekhez képest.



A csontváz ezen kívül a korabeli "biológiai és geológiai körülményekről: a tengerszint becsült magasságáról, az üledéktípusokról, az élővilágról is" árulkodik.



A Thaiföldi-öböl tízezer éves története mozgalmas lehetett a biológus szerint: a tengerszint akár négy méterrel is magasabb volt, és jellemzőek voltak a lemezmozgások.



A csontvázat Szamut Szakhon jelenlegi partjai mellett találták. A Bryde-bálnák vagy trópusi bálnák meleg éghajlaton élnek, a thaiföldi vizekben ma is megtalálhatók.