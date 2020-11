Rejtély

Gyorsan ráakadtak az internet nyomozói a monolit fémtömbre

A utah-i vadőrök november 18-án vették észre az objektumot, amikor helikopterről vadjuhokat számláltak a településektől tavol eső, marsbélinek tűnő tájon. 2020.11.27 10:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mindössze 48 óra kellett az internet leggyorsabb nyomozóinak, hogy megtalálják a utah-i sivatag vörös kövei között álló, rejtélyes monolit fémoszlopot.



Amikor a utah-i hatóságok hétfőn bejelentették, hogy egy csillogó fémépítményre bukkantak a Red Rock sivatag mélyén, határozottan visszautasították, hogy felfedjék a pontos helyét - idézte fel a BBC hírportálja.



Remélték, ezzel elriasztják az amatőr felfedezőket, hogy nekivágjanak a veszélyes kalandnak, esetleg eltévedjenek és ottragadjanak a pusztaságban.



Nem volt sok esélye, hogy az emberek megfogadják a tanácsot. Szerdán megjelentek az első fotók az Instagram közösségi képmegosztón, ahol páran diadalmasan pózolnak a titokzatos eredetű oszloppal, hogy megmutassák, ők értek oda elsőnek.



Azok a netes nyomozók segítettek nekik, akik a Google Earth-ön gyorsan lokalizálták a pontot és kiposztolák a koordinátáit.



Tim Slane Reddit-felhasználó, aki a koordinátákat közzétette, elmondta, hogy a helikopter repülési útvonalát követte, amíg el nem tűnt a radarról. Ezt úgy értelmezte, hogy itt szállhatott le.



Ezután a térképen keresni kezdte a nyilvánosságra hozott fotókon és videókon látható tájat, és rá is talált egy kanyonra, ami felülről megfelelőnek tűnt. A kanyonban jól kivehető volt egy hosszú, keskeny árnyék, amely a 2015-ös műholdfelvételeken még nincsen, de a 2016-osokon már feltűnik.



"Azonnal tudtam, hogy amint a helymeghatározás megjelenik az interneten, az emberek odamennek. Kaptam pár dühös üzenetet, amiért kiposztoltam a koordinátákat. Ha én nem találom meg, másnak biztos sikerült volna" - mondta Slane.



Egy David nevű utah-i férfi közölte a Redditen, hogy el is indult. Szerdán napfelkelte előtt ért oda, rövidesen megérkezett a többi felfedező is.



"Jó volt elmenekülni a 2020-as év összes negatív élménye elől" - írta.



A fémtömb eredete azonban továbbra is ismeretlen, eddig senki sem jelentkezett, hogy ő állította volna fel az oszlopot a sivatagban.



A legtöbben arra tippelnek, hogy szobrász alkotása lehet, néhányan John McCracken minimalista művész (1934-2011) keze nyomát vélik benne felismerni.



A utah-i hatóságok szerint "szövetségi kezelésben lévő területeken tilos engedély nélkül építményeket vagy műalkotásokat állítani".