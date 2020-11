Koronavírus

Erdélyi magyar kutatók által fejlesztett vírustesztet dobtak piacra Romániában

A most piacra dobott termék az első olyan romániai fejlesztésű teszt, amellyel a SARS-CoV-2 vírusos fertőzésen átesett betegek immunválasza mérhető fel - kevesebb mint két óra alatt. 2020.11.26 14:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A sepsiszentgyörgyi Proel Biotech cég piacra dobott egy kórházaknak és diagnosztikai központoknak szánt tesztet, amely alkalmas a SARS-CoV-2 vírusfertőzés ellen termelt, IgG típusú antitestek kimutatására - közölte az MTI-hez eljuttatott közleményében a társaság.



A teszt a diagnosztikai és kutatólaboratóriumokban jól ismert és rendszeresen használt ELISA-módszeren alapul. A most piacra dobott termék az első olyan romániai fejlesztésű teszt, amellyel a SARS-CoV-2 vírusos fertőzésen átesett betegek immunválasza mérhető fel - kevesebb mint két óra alatt. A teszt a hatósági bejegyzéshez készült hitelesítési kísérletek során sem álpozitív, sem álnegatív eredményt nem adott.



A termék megkapta a Romániai Nemzeti Gyógyszerészeti és Gyógyászati Eszközök Ügynökségétől a szükséges engedélyeket, a gyártótól már megrendelhető, és a következő hetekben a forgalmazók is kezdik terjeszteni.



"Termékünk kifejlesztésének ötlete akkor született meg, amikor kollégáimmal azzal szembesültünk, hogy a kutatási projektjeinkhez nélkülözhetetlen reagensek külföldről történő beszerzése igencsak nehézkessé vált a járványhelyzet miatt. Tekintettel arra, hogy laboratóriumunk számos kutatási projektet visz az immunológia és az új diagnosztikai módszerek kidolgozásának területén, ráadásul mindezt rendkívül felkészült kutatók bevonásával tesszük, az új termékünk előállításának feltételei eleve adottak voltak" - idézte a közlemény Fejér Szilárdot, a kutatás vezetőjét.



A kutató hozzátette: a teszt arra is alkalmas lesz, hogy a majdani koronavírus-oltást követő immunválasz mérhetővé váljon, vagyis látható legyen, hogy egy beoltott személy immunrendszere milyen mértékben képes ellenállni a fertőzésnek. A teszt a vírus olyan alkotóelemeit (elsősorban fehérjéket) tartalmazza ugyanis, amelyek több, fejlesztés alatt álló koronavírus-oltás alapvető alkotóelemei is.



Fejér Szilárd az MTI-nek elmondta: azért csak kórházaknak és laboratóriumoknak ajánlják a tesztet, mert laboratóriumi eszközök kellenek a vérmintát igénylő teszt elvégzéséhez és az eredmény leolvasásához. Azt is hozzátette: nem tervezik, hogy öntesztelésre alkalmas változatot is készítsenek. Ennek az engedélyeztetése sokkal hosszabb, bonyolultabb folyamat lenne. Megjegyezte: tulajdonképpen a piacon megtalálható gyorstesztek egyikét sem lenne szabad öntesztelésre használni.



Fejér Szilárd - a személyes honlapján közölt életrajzi adatai szerint - a Szegedi Tudományegyetemen szerzett vegyészi diplomát 2005-ben, majd a Cambridge-i Tudományegyetemen doktori fokozatot 2009-ben.