Tudomány

Egy ősmajom és nem emberféle lehetett a kihalt száheli ember

A kutatók szerint a combcsont vizsgálatából kiderül, hogy az egy majomszerű élőlényé lehetett, amely a gorillákhoz és más nagytestű majmokhoz hasonlóan négy lábon járt. 2020.11.27 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy ősmajom és nem emberféle volt a Sahelanthropus tchadensis (száheli ember Csádból) faj, amely mintegy hétmillió éve a miocén korban élt, és amelyről eddig úgy vélték, hogy a legkorábbi ismert emberféle.



Egy francia-olasz-amerikai tudóscsoport a kövületek újabb vizsgálata nyomán jutott erre a következtetésre. A Journal of Human Evolution című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányában mutatta be a CNAR francia kutatóintézet egy combcsont-vizsgálat új eredményeit.



A CNAR egyik kutatócsoportja 2001-ben talált rá a Sahelanthropus tchadensis kövületeire a csádi Djurab-sivatagban. A kövületek vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a maradványok 6,8-7,2 millió évesek. Bizonyítékot találtak arra is, hogy az egyed felegyenesedve járt, ezért úgy vélték, hogy a legkorábbi ismert emberféle lehetett a száheli ember.



Az akkori bizonyítékok főként a fogazat és a koponya vizsgálatára alapultak. Számos tudós azonban megkérdőjelezte a bemutatott eredményeket.



Új vizsgálatukba a kutatók bevonták azt a részleges bal combcsontot, amelyet más paleontológusok találtak azon hely közelében, ahol annak idején a Sahelanthropus tchadensis maradványait megtalálták.



A kutatók szerint a combcsont vizsgálatából kiderül, hogy az egy majomszerű élőlényé lehetett, amely a gorillákhoz és más nagytestű majmokhoz hasonlóan négy lábon járt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fogak nagysága nem elegendő bizonyíték arra, hogy a maradványok emberféléé lehettek.