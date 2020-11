Tudomány

Elérhetővé vált az interneten Darwin A fajok eredete című munkájának két, kézzel írt oldala

A mű történelmi jelentőségét persze akkoriban még nem ismerték fel és csaknem az összes kézirat odaveszett, még Darwin saját gyermekei is rajzpapírnak használták.

Elérhetővé vált az interneten Charles Darwin A fajok eredete című munkájának két, kézzel írt vázlatoldala.



A dokumentumokat a 19. századi angol természettudós munkáit felvonultató Darwin Online nevű weboldalon tették elérhető, napra pontosan 161 évvel A fajok eredetének első megjelenése után (1859. november 24.) - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



"Darwin kézzel írta A fajok eredetének első vázlatát. A mű történelmi jelentőségét persze akkoriban még nem ismerték fel és csaknem az összes kézirat odaveszett, még Darwin saját gyermekei is rajzpapírnak használták. Ez a két oldal a ritka túlélők közé tartozik, és példátlan betekintést nyújt a világot megváltoztató könyv születésének folyamatába" - mondta a weboldalért felelős John van Wyhe tudománytörténész.



Az eredeti kéziratból kilenc oldal magánkézben van, ebből mostantól kettőt a nagyközönség is tanulmányozhat. Mivel Darwin kézírása nehezen olvasható, ezért az eredeti szövegek gépelt formában is elérhetőek.



A Darwin Online-ra újonnan felkerült egyéb fontos dokumentumok közé tartozik Darwin másik forradalmi művének, Az ember származása és a nemi kiválasztás című írása vázlatának egy oldala, Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése című, szintén nagyhatású művének két vázlatoldala, valamint a természettudós három levele, amelyet egy korábbi professzorának, valamint két kollégájának címzett.