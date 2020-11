Koronavírus-járvány

COVID-19: magyar gyógyszerkísérlet az űrben

A COVID-19 járvány új és sürgető kihívások elé állította a gyógyszeripari kutatókat. Az egyesült államokbeli Gilead Sciences vállalat remdesivir hatóanyagot tartalmazó Veklury nevű szere volt az első olyan, COVID-19-betegség kezelésre alkalmazható készítmény, amelyet több mint 50 országban ideiglenesen engedélyeztek. Ez egyben az első olyan gyógyszer, amely 2020 októberében megkapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelettől (FDA) a teljes körű, tehát nem ideiglenes és sürgősségi engedélyt a felhasználásra.



A hatóanyag intravénás úton egy oldékonyságfokozó segédanyag, az úgynevezett SBECD ciklodextrin jelenlétében juttatható be. Jelenleg a Veklury az egyik legígéretesebb gyógyszer a COVID-19 kezelésére. Klinikai kísérletekkel igazolták, hogy a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzött felnőtt betegek felgyógyulási ideje a remdesivir alkalmazása esetén rövidebb volt a placebo (hatóanyag nélküli készítményt kapó) csoportéhoz képest.



A magyar InnoStudio Zrt., amely az űrkémia, mint új iparág vezető nemzetközi szereplője, és a CycloLab Kft., a remdesivir segédanyagának elsődleges európai gyártója, közös kutatási vizsgálatában a világon elsőként, a súlytalanság lehetséges hatásait vizsgálja a remdesivir–SBECD kölcsönhatás során.



Dr. Darvas Ferenc, az InnoStudio elnöke, Dr. Mezőhegyi Gergő projektmenedzser, Dr. Szente Lajos, a CycloLab társalapítója és Dr. Puskás István, vezető formulációs fejlesztő elmondták: „A kísérlet eredménye hozzájárulhat a remdesivir–SBECD kölcsönhatás mechanizmusának jobb megismeréséhez és fiziko-kémiai tervezhetőségéhez, ezáltal a jelenleginél akár jelentősen nagyobb gyógyszerhatékonyságot érhetünk el. A jelenlegi 3%-os remdesivir/SBECD arány lehetséges növelésével a gyógyszer alkalmazhatósága magasabb kockázatú célcsoportokra, például veseelégtelenségben szenvedő COVID-19 fertőzöttek számára is kiterjeszthetővé válik. A kutatás a mikrogravitációs környezet előnyeit kombinálja a gyógyszerkutatással, amellyel egyben kezdeményezzük, hogy a gyógyszeripari vállalatok kapcsolódjanak be a már számos űrügynökségnél és űripari cégnél terítéken lévő, űrbeli gyógyszerfejlesztési törekvésekbe.”



A kutatók a japán Japan Manned Space Systems Corporation és a belga Space Applications Services cégek űrtechnológiai platformjait használják a kísérleti vizsgálatokhoz. A mintákat a SpaceX Dragon teherűrhajó CRS-21 jelű kereskedelmi küldetése során szállítja a Nemzetközi Űrállomásra, 2020 decemberében.