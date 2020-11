Koronavírus-járvány

Tényleg abortált magzat van az AstraZeneca vakcinájában és mindenki kannibállá, majd zombivá válik?

A koronavírushoz hasonló gyorsasággal terjed egy videó, amiazt állítja, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája emberi magzatot is tartalmaz.

Főként a Facebookon terjed egy magyar feliratos videó, amelynek elején egy szétnyitott dobozt láthatunk. Erről állítja egy nő, hogy az AstraZeneca és az Oxford Egyetem közös Covid-19 vakcinájának a csomagolásáról van szó. A videó fő tartalmi állítása szerint az AstraZeneca vakcinája egy MRC-5 nevű "sejtkultúra-vonalat" tartalmaz, amelyet "eredetileg egy 14 hetes abortált hím magzat tüdőszövetéből fejlesztettek ki", és alkalmas a "DNS megváltoztatására". Az Urban Legends utána járt a tényeknek, mivel egyre több olvasó jelezte náluk a fura állításokat.

De lássuk csak, mivel riogatják az embereket?

"Tudod, hogy mit is akarnak belénk nyomni a félelmünkre alapozva? Most ne beszéljünk a "mellékesnek" nevezett oltáskárosító hatásokról, klinikai kipróbálás közbeni rövidtávú tömeges bénulásokról, halálesetekről... Ahogy arról se, hogy a gyártó semmiért sem vállal felelősséget, most csak nézzük meg, mi is van e méregben, amit a gyártó is beismer: 14 hetesen megölt fiú magzat tüdején kitenyészett méreg, melyet genetikailag manipuláltak is. Mindez a méreginjekció dobozán, amelyet csak le kell ellenőrizni. A ChAdOx1-S recombinant röviden arra utal, milyen közegben lett kifejlesztve a méregoltás. Ehhez tartozik az a sejtkultúra vonal, mely eredetileg egy 14 hetes abortált hím magzat tüdőszövetéből tenyésztettek ki. Mielőtt dalolva válsz kannibállá, majd zombivá, csak nézd meg a magyarázó videót! " - áll az egyik posztban.

Az AP hírügynökség tényellenőrzői szerint azonban ez nem igaz. Az AstraZeneca kutatói nem használtak MRC-5-öt a Covid-19 vakcina előállításához. Az MRC-5-öt a Bristoli Egyetem kutatói használták saját vizsgálatukban, amikor – a vakcinafejlesztéstől függetlenül – ellenőrizni akarták a vakcinát.



Mint írták, az MRC-5 sejtek olyan sejtvonalak, amelyek korlátlanul képesek szaporodni. A vakcinakutatásokban azért van rájuk szükség, mert – mint az a Védőoltás blog egy 2012-es bejegyzésében is olvasható – bizonyos vírusok nem hajlandók szaporodni, vagy biztonsági okokból nem célszerű őket szaporítani nem emberi eredetű szöveten.



Az MRC-5 esetében a szövetet egy hatvanas években – a sejtvonal létrehozásától függetlenül – abortált magzatból nyerték ki az anya beleegyezésével. Ezután a szövetet előkészítették, és egy beavatkozással elérték, hogy laboratóriumban szaporítható legyen.



Az így előállított MRC-5 sejtvonalat azóta széles körben használják a kutatásban és biológiai technikában. Az előállításához az 1960-as években egyszer végrehajtott egyetlen abortusz után már semmilyen további abortuszra nincsen szükség – írja a Védőoltás blog szerzője.



Na ez az az MRC-5, ami – jegyezzük meg még egyszer – nem került bele az AstraZeneca vakcinájába, és nem is használták.

Na de mi van akkor az AstraZeneca vakcinájában?

Az Urban Legends szerint abban sincs emberi magzat, még ha kutatásaik során ők is használtak – egy másik – sejtvonalat. Ez a HEK293 nevű sejtvonal, amelyet eredetileg egy 1973-ban, Hollandiában abortált magzatból kinyerve fejlesztettek. Ennek előállításához is egyetlen, más okból abortált magzatra volt szükség, és ezek a ma használt sejtvonalak is csak az eredeti klónjai. És még ezek sem lesznek a vakcinában, csak a vakcina fejlesztése során használták őket, aztán eltávolították.



Az AP-nek nyilatkozó kutató, Deepak Srivastava szerint fontos tisztában lenni azzal, hogy – még ha esetleg ellenezzük is a magzatok használatát a gyógyászatban, a sejtvonalak felhasználásával készült termékek, vakcinák nem tartalmaznak semmit a szóban forgó sejtekből – azok egyfajta gyárként szolgálnak az előállításuk során.

