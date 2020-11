Tudomány

Új főemlősfajt fedeztek fel Mianmarban

A vadon élő majmok ürülékén végzett DNS-vizsgálatok alapján a kutatók régóta gyanították, hogy Mianmarban él egy eddig azonosítatlan langurfaj, ám nehéz volt erre bizonyítékot találni. 2020.11.11 14:13 MTI

A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.



A Trachypithecus popát, amely nevét az élőhelyéül szolgáló Popa vulkánról kapta, a szeme körüli szemüvegszerű foltokról és szürkés bundájáról lehet megismerni - írja a BBC hírportálja.



A vadon élő majmok ürülékén végzett DNS-vizsgálatok alapján a kutatók régóta gyanították, hogy Mianmarban él egy eddig azonosítatlan langurfaj, ám nehéz volt erre bizonyítékot találni.



A szakemberek most London, Leiden, New York és Szingapúr természettudományi múzeumaiban őrzött példányokat vizsgálták meg. A Burmába érkezett első felfedezők számos majmot begyűjtöttek, amelyeket azonban soha nem vetettek alá alapos elemzésnek.



A kutatók DNS-t vontak ki a múzeumi példányokból és lemérték többek között a farkuk és fülük hosszát, majd az eredményeket összevetették a vadon élő populációk egyedeinek méreteivel.



Ezek alapján azonosították az új fajt, a Trachypithecus popát, amely kizárólag az ország középső részén elterülő erdőkben fordul elő. Többségük a Popa vulkán lejtőin fekvő vadvédelmi területen él.



A genetikai vizsgálatok szerint a Trachypithecus popa fejlődése nagyjából egymillió évvel ezelőtt vált el a többi ismert főemlősfajétól.



A Flora and Fauna International nevű természetvédelmi csoport munkatársa, Frank Momberg szerint a faj tudományos leírása segíteni fogja a megóvására irányuló erőfeszítéseket.



A szakember szerint a Trachypithecus popa már most a súlyosan veszélyeztetett fajok közé tartozik és kihalás fenyegeti, ezért muszáj megvédeni a még megmaradt populációját és a helyi közösségekkel, valamint a magánszektorral együttműködve biztosítani a jövőjét.



A faj egyedeinek száma mindössze 200-250 között mozog. Az állatok négy elszigetelt populációra oszlanak.



A göttingeni német főemlőskutató központ munkatársa, Christian Roos szerint a Trachypithecus popára az előhelyeinek elvesztése és a vadászat jelent fenyegetést. "A vadászat nagy probléma, ám súlyosabb gondot jelent, hogy az állatok élőhelye szinte teljesen eltűnt, összezsugorodott, részekre töredezett és a részek elszigetelődtek egymástól az emberi terjeszkedés miatt" - jegyezte meg a szakember.



Az elmúlt évtizedben Mianmar nemzetközi együttműködésbe kezdett kutatókkal, ami számos új faj, köztük hüllők és kétéltűek felfedezéséhez vezetett. Egy új főemlősfaj felfedezése azonban ritkaságnak számít.



A kutatók a Zoological Research című folyóiratban publikálták az eredményeiket.