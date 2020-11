Állati

Az Ausztráliában honos óriás repülőerszényesek nem egy, hanem három fajt alkotnak

Az óriás repülőerszényest sebezhető fajként sorolta be az ausztrál szövetségi kormány, mielőtt a tavaly nyári bozóttüzek elpusztították az állatok természetes élőhelyeinek csaknem egyharmadát. 2020.11.06 18:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kelet-Ausztráliában honos óriás repülőerszényesek valójában nem egy, hanem három különálló fajt alkotnak - állapították meg ausztrál kutatók genetikai vizsgálatok révén.



Az óriás repülőerszényest sebezhető fajként sorolta be az ausztrál szövetségi kormány, mielőtt a tavaly nyári bozóttüzek elpusztították az állatok természetes élőhelyeinek csaknem egyharmadát - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Az éjszaka aktív erszényes nagyjából akkora, mint egy macska, bundája bolyhos és kizárólag eukaliptuszlevéllel táplálkozik. A könyöke és a hátsó végtagja között feszülő bőrredő segítségével "vitorlázva" akár 100 métert is képe megtenni a fák között, kormánylapátként használva a hosszú farkát.



Az ökológusok régóta tisztában voltak vele, hogy az óriás repülőerszényesek méretben és színben eltérnek egymástól a kelet-ausztráliai partvonal különböző részein.



Az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU), a James Cook Egyetem, a Canberrai Egyetem és az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) munkatársai most Queensland és Victoria államok egyes részein élő, valamint múzeumi példányoktól vett szövetmintákon végeztek genetikai vizsgálatokat.



"Megállapítottuk, hogy teljesen különböznek egymástól" - mondta Kara Youngentob, az ANU ökológusa, a Scientific Reports című folyóiratban publikált tanulmány egyik szerzője.



A kutatók arra jutottak, hogy az óriás repülőerszényesek (Petauroides volans) valójában három külön fajt alkotnak: a két másik faj a Petauroides minor és a Petauroides armillatus nevet kapta.



Ez azt is jelenti, hogy a Petauroides volans, amelyről korábban úgy vélték, hogy az elterjedési területe északon egészen Townsville-ig nyúlik, valójában sokkal inkább délre koncentrálódik, és a 2019-2020-as bozóttűzszezon az eddig véltnél jóval nagyobb hatással volt rá.



"Mindez persze azt is jelenti, hogy szinte semmit sem tudunk a két másik fajról. Ha nem fogunk mielőbb a tanulmányozásukhoz, akkor a végén akár el is veszíthetjük őket" - mutatott rá a szakember.



A kutatók szerint az óriás repülőerszényesek száma jelentős csökkenésnek indult az elmúlt évtizedekben a fakitermelés, a bozóttüzek és a globális felmelegedés miatt: a melegedő éjszakai hőmérsékletet egyre nehezebben tűrik az állatok.