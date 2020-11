Tudomány

A fülzsírból kimutatható egy stresszhormon szintje

A fülviaszból kimutatható a kortizol nevű stresszhormon szintje - állapították meg a kutatók, akik szerint a módszer segítheti a depresszió vagy a stresszel összefüggő állapotok jobb diagnosztizálását és kezelését.



A kortizol egy olyan hormon, amely stressz hatására figyelmeztetőjeleket küld az agynak és ilyenkor a szervezet csaknem összes rendszerét képes befolyásolni, az immunrendszertől kezdve az emésztésen át az alvásig - írja a BBC hírportálja.



A különböző zavarokban, például a szorongásban és a depresszióban játszott szerepe azonban nem teljesen ismert.



A University College London pszichiátere, Andres Herane-Vives azt vizsgálja, hogy mit jelezhet a szervezet megemelkedett vagy lecsökkent kortizolszintje.



A mentális egészségi állapotra vonatkozó tüneteket mutató embereknél elméletileg meg lehetne mérni a kortizolszintet, ami segíthetné a pontosabb - jelenleg nagyrészt egyéni megítélésen alapuló - diagnosztizálást.



A kortizol a vérből is mérhető, ez azonban csak egy pillanatképet ad a hormon aktuális szintjéről, ráadásul mivel a vérvétel önmagában stresszes lehet a páciens számára, az eredmény nem is biztos, hogy a valóságot fogja tükrözni.



Herane-Vives, aki egy újfajta fülpiszkálót is kifejlesztett, amely nem károsítja a dobhártyát, arra volt kíváncsi, hogy a páciens krónikus - hosszú távon fennálló - kortizolszintjét meg lehet-e mérni a szervezet olyan szöveteire fókuszálva, ahol a hormon felgyülemlik. A szakember eleinte a hajtüszőkkel próbálkozott, ám végül a fülviasz bizonyult a jobb vizsgálati anyagnak. A tanulmány 37 alany bevonásával készült.



Némi tovább fejlesztéssel a módszer idővel egyebek között a glükózszint vagy akár a vírusok elleni antitestek mérésére is alkalmas lehet.