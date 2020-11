Koronavírus-járvány

Rájöttek, milyen hatással van az időjárás a fertőzés terjedésére

A nyár nem hozott általános megkönnyebbülést és a kapcsolat a Covid-19 és az időjárás között azóta is viták középpontjában áll. 2020.11.04 07:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nincs jelentős hatással az időjárás - legyen meleg vagy hideg - a koronavírus terjedésére, az szinte kizárólag az emberi magatartástól függ - állapították meg a Texasi Egyetem kutatói új tanulmányukban.



A koronavírus-járvány kezdetén mindenki nagy reményt fűzött ahhoz, hogy a nyári nagy melegben csökken a fertőzés terjedése, ám a nyár nem hozott általános megkönnyebbülést és a kapcsolat a Covid-19 és az időjárás között azóta is viták középpontjában áll.



Az austini székhelyű Texasi Egyetem kutatói az International Journal of Environmental Research and Public Health című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban kimutatták, hogy a hőmérséklet és a páratartalom nem játszik jelentős szerepet a vírus terjedésében.



"Az időjárás hatása csekély, más tényezőknek, mint a mobilitásnak nagyobb szerepük van. Relatív fontosságot tekintve az időjárás az egyik utolsó befolyásoló tényező" - idézte Dev Niyogit, az egyetem professzorát a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A kutatók azt vizsgálták, hogy a koronavírus-fertőzés terjedése és az időjárás milyen összefüggésben volt 2020 márciusa és júliusa között az amerikai szövetségi államokban és megyékben, más országokban, térségekben és világszerte. Vizsgálták továbbá általánosságban az emberi magatartást és azt nem kapcsolták össze azzal, milyen hatással van rá az időjárás.



Kimutatták, hogy az időjárás hatása a vírus terjedésére amerikai megyei szinten kicsi, statisztikailag 3 százalék. Ezzel szemben az emberi magatartás hatása nyilvánvaló volt. Az utazások, az otthontól való távollét a két legfontosabb tényező volt a koronavírus-járvány terjedésében, statisztikailag az előző 34 százalékban, az utóbbi 26 százalékban.



A másik két fontos tényező a lakosság (23 százalék) és a városok népsűrűsége (13 százalék).