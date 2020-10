Tudomány

Ötszáz méter magas korallképződményt fedeztek fel az ausztráliai Nagy-korallzátonyon

A váratlan felfedezés megerősíti, hogy óceánjainkban továbbra is találunk ismeretlen képződményeket és új fajokat, és a modern technológiáknak köszönhetően most minden korábbinál jobb lehetőségeink vannak a felfedezésükre. 2020.10.26 15:14 MTI

Tengerkutatók 120 év óta először felfedeztek egy eddig ismeretlen, önmagában álló óriási korallképződményt az ausztráliai Nagy-korallzátonyon.



Az újonnan felfedezett korallzátony 500 méter magas, vagyis magasabb, mint a New York-i Empire State Building vagy a Kuala Lumpur-i Petronas felhőkarcoló - közölte a Schmidt Ocean Institute alapítvány.



A Falkor kutatóhajón dolgozó tudósok, akik egy éven át kutatják a tengert Ausztrália körül, egy hete bukkantak az óriási korallzátonyra, amelyet egy interneten élőben közvetített merülésen tekintettek meg közelről is vasárnap.



A korallzátony 1,5 kilométer széles a talapzatánál, csúcsa pedig 40 méterrel a tengerszint alatt végződik. A térségben legutóbb 120 éve fedeztek fel és mértek le hét önmagában álló korallzátonyt.



A váratlan felfedezés megerősíti, hogy óceánjainkban továbbra is találunk ismeretlen képződményeket és új fajokat, és a modern technológiáknak köszönhetően most minden korábbinál jobb lehetőségeink vannak a felfedezésükre - mondta Wendy Schmidt, az intézet egyik alapítója.



A Great Barrier Reef a világ legnagyobb, 344 ezer négyzetkilométeres korallzátony-rendszere, valamivel nagyobb, mint Olaszország.