Állati

Újra felbukkant az erdei sármány Magyarországon

Erdei sármányt fogtak a szegedi Fehér-tavi Ornitológiai Táborban, amiről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei helyi csoportja számolt be Facebookon.



A faj eddig egyetlen egyszer bukkant fel Magyarországon: 2008-ban Pölöske határában egy gyűrűzés során, csakúgy, mint most. Egyébként Norvégiában, Svédországban, Finnországban, illetve Ázsia északi részén költ, és délebben telel. Csak időnként kóborol Európában.



A madár testhossza 15 cm, tömege 16-21 gramm. Rovarokkal táplálkozik, de magvakat is fogyaszt. Általában 4-6 tojást rak.



Címlapkép: Szántó Bence / MME Csongrád megyei Csoport