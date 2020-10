Tudomány

A krónikus betegségek és a Covid-19-betegség együttes hulláma sújtja a világot

A koronavírus világjárvány megjelenése a krónikus betegségek - például az elhízás és a cukorbetegség - globális terjedésével, valamint a környezeti kockázatokkal, mint például a légszennyezés, növelték a koronavírus halálozási arányát.

A krónikus betegségek növekvő mértéke, a fertőző betegségek és a közegészségügyi rendszerek hiányosságai viharában vergődik a világ a The Lancet című orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmány szerint, amely világnépesség egészségének az állapotáról és a Covid-19-betegség hatásairól ad átfogó képet.



A világ a legnagyobb átfogó epidemiológiai kutatása, a The Global Burden Diesease (GBD) készítői az elhalálozások 286 okát, 369 betegséget és sérülést, valamint 87 kockázati tényezőt elemeztek 204 országból és területről.



A koronavírus világjárvány megjelenése a krónikus betegségek - például az elhízás és a cukorbetegség - globális terjedésével, valamint a környezeti kockázatokkal, mint például a légszennyezés, növelték a koronavírus halálozási arányát - írták a szerzők.



"A Covid-19 egy akut, krónikus egészségi válsághelyzet" - mondta Richard Horton, a Lancet főszerkesztője, aki szindemikusnak nevezte a koronavírus-járványt együttesen az elhízás, a cukorbetegség és más krónikus betegségek magas globális mértékével.



Horton, a London School of Hygiene and Tropical Medicine és a University College London tiszteletbeli professzora már korábban felvetette, hogy hogy a COVID-19 nem csupán egy fertőző betegség, hanem a SARS-COV-2-koronavírus-fertőzés és a nemfertőző krónikus betegségek - légzőszervi betegségek, cukorbetegség, szív-és érrendszeri megbetegedés, daganatos megbetegedések - szinergikus egészségkárosító kölcsönhatásából eredő szindémia, megbetegedéshullám.



A tanulmányból kiderül, hogy az 50 évesek vagy idősebbek körében világszerte a vezető haláloknak számítanak az iszkémiás szívbetegségek, a stroke és a cukorbetegség. A fiatalabbak - 10-49 éves korosztály - esetében a közlekedési balesetekben szerzett sérülések, a HIV/AIDS, a hát alsó részének fájdalma és a depresszió a domináns ok.



A szerzők azt is kimutatták, hogy a krónikus betegségek növekedése együtt a közegészségügyi rendszerek hiányosságaival - például a kockázati tényezők megelőzése terén - a népességeket sebezhetővé tette olyan egészségügyi válsághelyzetekkel szemben, mint a koronavírus-világjárvány.



Az olyan krónikus állapotok, mint a magasvérnyomás, a magas vércukorszint, az elhízás és a magas koleszterinszint, amelyekben több millióan szenvednek világszerte, kritikus szerepet játszottak abban, hogy mostanra több mint egymillió fölé emelkedett az új koronavírus okozta Covid-19-betegség halálos áldozatainak a száma - hangsúlyozta Horton.



Ezek az egészségtelen étrend és a nem megfelelő mennyiségű mozgás által kiváltott betegségek a járvány lecsengése után is alakítani fogják az emberek egészségét minden országban - tette hozzá.



A veszély szindemikus természete megköveteli, hogy nem csak az egyes betegségeket kezeljük, hanem sürgősen hozzálássunk a betegségek kialakulását befolyásoló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához - hangoztatta.

A világon 38 854 432 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 097 278, a gyógyultaké pedig 26 814 948 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint pénteki adatai szerint.