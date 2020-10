Koronavírus-járvány

Hidegzuhany: nem is hatékony az a gyógyszer, amit már a magyar COVID-19-es betegek is kapnak?

Nincs jelentős hatása a betegek túlélési esélyeire a remdesivir nevű hatóanyagnak – erre az eredményre jutott az Egészségügyi Világszervezet Solidarity elnevezésű nagyszabású klinikai tesztje, állítja a Financial Times.



A teszt során a remdesivir és három másik potenciális gyógyszer-összetevő (remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir és interferon) hatékonyságát vizsgálták 11.266 kórházban fekvő betegen, és azt állapították meg, hogy egyik hatóanyag sem hatott jelentősen a halálozásukra, és egyik sem csökkentette a lélegeztetés szükségességét vagy a kórházi tartózkodás idejét a kezelés során – olvasható abban a jelentésben, amely másolatban a Financial Times birtokába került. Hozzátették ugyanakkor, hogy a teszt a kórházon belüli halálozási eredményeket vizsgálta, és külső szakértői értékelésnek még nem vetették alá - írta az esettel kapcsolatban a Portfolio.hu.



A remdesivir az a hatóanyag, amellyel nemrég Donald Trump amerikai elnököt is kezelték, és a Gilead Sciences először az ebola kezelésére fejlesztette ki, a US National Institutes of Health pedig áprilisban kimutatta, hogy 15-ről 11-re csökkentette az átlagos felépülési időt, júliusban pedig a Gilead azt találta, hogy a halálozás esélyét is redukálja a szer. A Gilead most sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy úgy került ki a WHO tesztjének eredménye, hogy tudományos lapban megjelent volna és külső szakértői vizsgálat alá vettették volna és



A Financial Times megjegyzi: ha igaz a WHO teszteredménye, a koronavírus elleni egyetlen hatékony szernek jelenleg a dexamethasone nevű szteroid számít.



Magyarországon hétfőn indultak a klinikai vizsgálatok a Richter Gedeon által kifejlesztett, remdesivirt tartalmazó gyógyszerrel, az Index értesülései szerint csütörtök délig 12 beteg kapta meg a gyógyszert, ami nem tűnik soknak, ugyanakkor az első tapasztalatok szerint a tucatnyi betegnél nem tapasztaltak mellékhatásokat.



Müller Cecília tiszti főorvos szerdán mé arról beszélt, hogy akár 50 százalékkal is csökkentheti a halálozást a remdesivir hatóanyagú koronavírus elleni szer.