Robotdelfin válthatja fel a fogságban tartott állatokat - videó

A vállalat reményei szerint egy nap a hollywoodi produkciókban is használt élethű robotok fogják szórakoztatni az embereket a különböző parkokban a fogságban tartott vadállatok helyett. 2020.10.15 16:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Élethű robotdelfin válthatja fel egy nap a fogságban tartott állatokat a delfináriumokban és egyéb tematikus parkokban egy amerikai vállalat 26 millió dolláros fejlesztésének köszönhetően.



Az Edge Innovations cég robotfejlesztéssel és speciális effektekkel foglalkozó kaliforniai részlegén kifejlesztett robotdelfin 250 kilogrammos, 2,5 méter hosszú és "bőre" orvosi tisztaságú szilikonból készült.



A vállalat reményei szerint egy nap a hollywoodi produkciókban is használt élethű robotok fogják szórakoztatni az embereket a különböző parkokban a fogságban tartott vadállatok helyett.



A cég elképzelése szerint az emberek együtt úszkálhatnának például robot fehér cápákkal vagy a több millió évvel ezelőtti jura időszakban élt hüllőkkel.



Az Edge Innovations alapító-vezérigazgatója, Walt Conti szerint világszerte jelenleg mintegy 3 ezer fogságban tartott delfint használnak arra, hogy több milliárd dollár bevételt generáljanak, vagyis egyértelmű igény van a delfinek megismerésére.



Conti szerint a robotállatokkal talán olyan embereket is vissza lehetne csalogatni a tematikus parkokba, akik épp a vadállatok fogva tartása miatt fordultak el ezektől a helyektől.



Mostanra csaknem 20 európai országban tiltották be vagy korlátozták a vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban.



Az Edge Innovations egyebek között olyan hollywoodi szuperprodukciókban működött közre, mint a Szabadítsátok ki Willyt!, a Háborgó mélység és az Anakonda.