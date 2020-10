Tudomány

A Covid-19 hosszú távú hatásai nem csak a súlyos betegeket érintik

2020.10.15 13:39 MTI

A Covid-19 hosszú távú hatásai nem csak a súlyos betegeket érintik egy friss brit kutatás szerint.



A brit országos egészségügyi kutatási intézet (National Institute for Health Research, NIHR) jelentése szerint sokan élhetnek hosszan tartó tünetekkel, noha a legtöbb fertőzöttnek azt mondják, két hét alatt meggyógyulnak a betegség enyhébb, három hét alatt a súlyosabb formájából - számolt be róla a BBC hírportálja.



A LongCovidSOS brit betegcsoporttól nyert adatok szerint a Covid-19-betegek 10 százaléka a betegség után három héttel sem érzi jól magát, és öt százalékuk akár hat hónapig is beteg marad.



A szakemberek a legfrissebb kutatások elemzése és egy támogató csoport 14 tagjával készített Facebook-interjúk alapján azt találták, hogy a visszatérő tünetek a légzést, az agyat, a szívet, az érrendszert, a vesét, a bélrendszert, a májat és a bőrt, tehát nagyjából az egész szervezetet károsítják.



Négy csoportra osztották a hosszú idő után is jelentkező tüneteket, az elsőbe a tüdő és a szív problémáit, a másodikba az intenzív ellátás után fellépő panaszokat, a harmadikba a vírusfertőzés utáni kóros fáradtságot, a negyedikbe a Covid-19 nem múló tüneteit sorolták.



A hosszú betegségtől szenvedők közül többeket kórházban kellett kezelni súlyos tüneteik miatt, másoknak azonban enyhe fertőzése lehetett, se tesztjük, se diagnózisuk nem volt.



"Egyre világosabb, hogy néhány fertőzöttnél a Covid-19 hosszú betegséget jelent. Egyeseknek ez a kórházi ápolás utáni rehabilitációhoz kapcsolódik, de mások, akik a fertőzés elején otthon kezelték a tüneteiket, egyre súlyosabb tünetekről, életük teljes megváltozásáról számolnak be" - írták a kutatók.



Elaine Maxwell, a jelentés szerzője elmondta, hogy korábbi feltételezés szerint a súlyos Covid-betegeknek vannak a legkomolyabb tüneteik, az alacsony kockázatú csoportokba tartozókat a hosszú távú tünetek is kisebb mértékben érintik.



A kutatás bizonyította, hogy ez nem igaz.



"Megtudtuk, hogy számos, sosem diagnosztizált fertőzött súlyosabb tünetekkel küzd, mint akiket heteken át kellett lélegeztetni" - mondta el a kutató a BBC-nek.