Programajánló

A virtuális térben várja a tudományok rajongóit az idei Tudományok Fővárosa

A járványhelyzetre tekintettel idén a virtuális térben várja az érdeklődőket a Tudományok Fővárosa október 17-én. A tudománynépszerűsítő fesztivált a Svábhegyi Csillagvizsgálóból közvetítik majd, a programok között planetáriumi bemutatóval, látványos fizikai kísérletekkel és ismeretterjesztő előadásokkal várják a közönséget.



Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) főtámogatásával megvalósuló eseményen az érdeklődők elmerülhetnek a digitalizáció rejtelmeiben, megismerhetik a legmodernebb technológiákat, felfedezhetik az égboltot, kitekinthetnek a világűrbe, bebarangolhatják a környezettudományok hegyeit és völgyeit, drónok szárnyán járhatják be az ismeretlen vidékeket, feltérképezhetik a társadalom sűrű szövetét és tanulmányozhatják az egészségtudományok újdonságait - olvasható az eseményt beharangozó keddi közleményben.



"A speciális helyzetre lehetőségként tekintünk, így ugyanis még szélesebb közönséget elérhetünk, akik talán éppen az előadások és bemutatók hatására fedezik fel új hobbijukat, hivatásukat vagy csak minőségi időt töltenek el a családdal a közvetítést követve" - idézik a közleményben Bartók Marcellt, az 4. Tudományok Fővárosa főszervezőjét.



A fesztiválon az interaktivitás jegyében a hallgatóság kérdéseket tehet majd fel az előadóknak egy erre a célra létrehozott felületen és bekapcsolódhat a játékokba, bemutatókba is - olvasható a szervező, Vízió Budapest Tudománykommunikációs Ügynökség közleményében.



Maróth Miklós, a főtámogató ELKH elnöke elmondta: az intézmény örömmel áll a tudományos ismeretterjesztést és tudomány-népszerűsítést célzó kezdeményezések mögé, ilyen a Tudományok Fővárosa is."Egy ország versenyképességének záloga a felnövekvő nemzedékének tudásában, kreativitásában, tenni akarásában rejlik. A tudományos szervezeteknek, így az ELKH-nak is, feladata a fiatalok szemléletformálása, hogy valós perspektívát lássanak a tudományokban, értékeljék azt a mindennapjaikban és a pályaválasztásuk során is. Erre teremt lehetőséget ez az esemény" - fogalmazott.