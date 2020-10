Tudomány

Robotembert és mobilappot is díjaztak az idei Neumann Versenyen

Drónvezérlésű pókrobot, humanoid robot, továbbá matematika-oktató mobilalkalmazás is díjat nyert a 2020-as Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen, amelynek döntőjét a napokban tartották meg a szekszárdi I. Béla Gimnázium és a Neumann Társaság szervezésében - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Az október 8-án és 9-én online megrendezett informatikai verseny döntőjébe több mint 60 pályamű jutott be magyarországi, szerbiai, vajdasági és erdélyi diákoktól - olvasható a szervezők közleményében.



A nagy hagyományú, 1984 óta megrendezett programtermék verseny célja nem programozói feladatok, tankönyvi jellegű példák megoldása, hanem egy kész programtermék bemutatása. Emiatt nagyon fontos az alapötlet hasznossága, újszerűsége és a megvalósítás minősége egyaránt, az értékeléskor pedig nem csupán a résztvevők informatikai tudása számít, hanem a kreativitás és az előadói képesség is - írták a hétfői közleményben.



Idén a zsűri 64 pályaművet tekintett meg, amelyből 53-at díjazott.



A közlemény szerint ezek egyike Horváth Milán, a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjának Matinno nevű, általános iskolásoknak szánt androidos matematika-oktató alkalmazása, amelyet a járvány alatt mindenki számára ingyenessé tett, így mostanra több mint tízezren töltöttek le.



A szerbiai Vanja Miladinov a Terminátor-filmek humanoidjára hasonlító, Hjugo nevű robotjával nyert díjat: a teljes felsőtesttel rendelkező robot élethű mozdulataival és beszédével kápráztatta el a zsűrit. A gépember vezérlését alkotója egy filléres Arduino oktatószámítógéppel oldotta meg.



Papp Tamás és Füstös Dániel, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákjai egy drónvezérlésű pókrobotot építettek, amely esetében a drón feltérképezi a terepet, hogy lehetővé tegye a robotpók számára az akadályok elkerülését.



Németh Eszter, a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium diákja saját álomházát tervezte meg és rendezte be egy számítógépes tervezőszoftverrel.



"Minden versenyző esetében éreztük, hogy a komoly szakmai tudása mellett szívvel-lélekkel valósította meg a projektjét. A fantázia és a kreativitás nélkülözhetetlen olyan termék megvalósításához, amely sok felhasználó számára hasznos, és az emberek szeretik használni. Ez a verseny régóta arról szól, hogy a versenyzőknek a zsűrinek is el kell tudniuk adni a terméküket, és ehhez egy szerethető, jó terméket kell készíteniük" - idézik a közleményben Zsakó László zsűrielnököt, a szervező Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztályának elnökét.



A Neumann Verseny idei támogatói a Nemzeti Tehetségprogram, a Paksi Atomerőmű, a Tolnagro Kft., és a TARR Kft. voltak.

A Neumann János Számtógép-tudományi Társaság 1968-as megalapítása óta vállal szerepet a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Tevékenységei között kiemelt az informatikai tehetséggondozás, amelynek jegyében évtizedek óta főszervezője a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenynek és a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenynek és felkészítője a diákolimpiákra utazó csapatoknak - olvasható a közleményben.