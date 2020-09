Programajánló

Csillagászati napokat rendeznek a hétvégén Gyulán

Csillagászati napokat rendez szombaton és vasárnap a Magyar Napfizikai Alapítvány a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközponttal közösen. Az eseményen szakcsillagászok osztják meg a legfrissebb napfizikai ismereteket, és az érdeklődők profi távcsővel figyelhetik meg a bolygókat - tájékoztatta a látogatóközpontot működtető Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. az MTI-t.



A csillagászat kiugró érdeklődésnek örvend, az ismeretek azonban meglehetősen hiányosak, ami a napfizikára hatványozottan igaz. Ezen szeretnének változtatni - idézi a közlemény a programot szervező Magyar Napfizikai Alapítvány kuratóriumi tagját, Belucz Bernadettet.



A napaktivitás a kulcsa az úgynevezett űridőjárásnak, ami a Napból áramló nagy energiájú részecskék és mágneses terek Földre gyakorolt hatásait hivatott vizsgálni. A mindennapokban használt technológiák, mint például a távközlés, a telekommunikáció vagy a légiközlekedés fokozottan ki vannak téve a Napból áramló részecskék és a Föld felső atmoszférájának kölcsönhatásából adódó komplex fizikai folyamatoknak. Az ezzel foglalkozó szakembereknek elsődleges céljuk tehát az űridőjárás folyamatainak és okainak részletes megértése és ezek előrejelzése.



A hétvégén az érdeklődők előadást hallgathatnak meg egyebek mellett az űrviharokról, a vörös óriásokról és fehér törpékről, a napaktivitásról, emellett a napfizikai alapítvány távcsöveivel, szakcsillagászok segítségével fürkészhetik majd a Napot és az éjszakai égboltot. Tiszta, felhőmentes égbolt esetén látható lesz nagyjából fél centiméteres átmérővel akár a Jupiter is, annak négy nagy holdja, a Galilei-holdak és a légkör sávjai, és talán a vörös foltból is kivehető lesz valami - ígérik a szervezők.

A Magyar Napfizikai Alapítány részt vesz Európa legnagyobb, most épülő naptávcsövének, az EST-nek (European Solar Telescope) a projektjében is. Ez egy forradalmian új, négy méter átmérőjű teleszkóp, amelyet arra terveztek, hogy példátlan felbontásban vizsgálhassák az aktív Napot. Magyarország még soha nem vett részt ilyen nagyszabású tudományos projektben.



Gyulán, a 45 méter magas városi víztorony tetején a tervek szerint a világ egyik legkorszerűbb naptávcsövével felszerelt obszervatóriuma létesül a közeljövőben. Az eszköz az elképzelések szerint központi szerepet játszik majd az űridőjárás-előrejelzésben, csökkentve ezzel a napkitörések okozta károkat. (A víztorony tetején korábban a Magyar Tudományos Akadémia működtetett obszervatóriumot, ám a létesítményt néhány éve megszüntették.)



Az eredeti cél az, hogy további lendületet adjunk a hazai napfizikai kutatásoknak és nemzetközi viszonylatban is vezető kutatóközponttá válhassunk az űridőjárás területén, ennek részeként zajlik a gyulai megfigyelőközpont felújítása, bővítése - mutatott rá Belucz Bernadett, hozzátéve, hogy az obszervatórium felújítását, kibővítését eredményező projekt a gyulai önkormányzat hathatós támogatásával valósul meg, és szeretnének ebből valamit visszaadni.



A csillagászati napok részletes programterve a https://gyulaikastely.hu/events/gyulai-csillagaszati-napok/ oldalon érhető el.