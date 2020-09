Koronavírus-járvány

Azonnali megoldás az új koronavírus ellen!

Röviden: a povidon-jód komplex orrban és szájban történő alkalmazásával inaktiválható a SARS-CoV-2 vírus.



De lássuk hosszabban: a SARS-CoV-2, a COVID-19 betegséget okozó vírus könnyen terjed tüsszentéssel, köhögéssel, vagy akár beszéddel is, amennyiben a vírus sikeresen átterjed az aeroszolok vagy cseppecskék "hátán" a többi emberre. Több tanulmány is kimutatta, hogy a vírus az orron és a szájon át jut a tüdőbe, és mind a tüneti, mind a tünetmentes betegeknél nagy a vírusterhelés az orrgaratban és az orrjáratokban. Már korábban is javasolták egyes kutatók, hogy ezt a "fészket" kellene kiiktatni ahhoz, hogy csökkentsék a járvány terjedését és a betegség kialakulását, hivatkozva korábbi SARS és MERS vírus elleni védekezésben elért eredményekre. Most viszont már be is bizonyította egy kutatócsoport, hogy a povidon-jód egyszerű antiszeptikus szer alkalmazása orrmosás során valóban megöli az újtípusú koronavírust.



A Connecticuti Orvosi Egyetem kutatói ezt a korábban is használt jód-komplexet próbálgatták összesen három különböző sűrűségben, és hamar ki is derült, hogy már a mindössze 0,5%-os oldattal kiirtható a kórokozója az orrjáratokból, ezáltal megakadályozható a továbbterjedése is. A kutatócsoport leszögezte, hogy a megoldás nem adható terhes nőknek, azoknak, akik allergiásak a jódra, és pajzsmirigy-problémákkal küzdőknek, egyúttal figyelmeztettek, otthon senki se próbálja ki ezt az eljárást, ehhez ugyanis szakorvos felügyelete szükséges.



Dr. Avinash Bidra, a kutatócsoport vezetője elmondta: "Úgy gondoljuk, hogy ennek azonnali és óriási hatása van a közegészségügyére, a betegek és az orvosok számára a folyamatos járvány közepette."

Mi az a povidon-jód? A povidon-jód a polivinil-pirrolidon polimer jóddal alkotott komplexe, melyből a jód – alkalmazását követően – egy meghatározott ideig felszabadul. Az elemi jód magas hatásfokú csíraölő szer, mely in vitro gyorsan elpusztítja a baktériumokat, vírusokat és gombákat, valamint némelyik protozoont. A hatásmechanizmus a következő: a szabad jód gyors csíraölő hatású, míg a polimerhez kötött jód reservoárként működik. Ahogy a készítmény érintkezik a bőrrel vagy a mucosus membránnal, egyre több jód disszociál a polimerből.



A jód reakcióba lép a mikroorganizmusok enzimjein vagy strukturális fehérjéit alkotó aminosavak oxidálható –SH és –OH csoportjaival, ezáltal inaktiválódnak vagy elpusztulnak. A legtöbb mikroorganizmus kevesebb, mint egy perc alatt elpusztul in vitro, az első 15-30 másodperc alatt megy végbe a legtöbb károsodás. A folyamat során a jód színét veszti, épp ezért a barna szín intenzitása a hatékonyság indikátora. Mihelyt bekövetkezik a színvesztés, ismételt adagra van szükség. Rezisztencia nem ismeretes.



A povidon-jód antimikróbás spektruma kiterjed a vírusok, baktériumok, gombák és néhány protozoon széles tartományára. A baktériumspórák és néhány vírusfaj általában csak nyújtott idő után válnak inaktívvá elegendő mennyiségben.