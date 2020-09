Járvány

Megfejtették, hogyan veszi át az irányítást a koronavírus a megfertőzött sejt fölött

Svájci kutatók megfejtették, hogyan veszi át az irányítást a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus a megfertőzött sejt fölött.



A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) és a Berni Egyetem tudósai által felfedezett mechanizmus azt idézi elő, hogy a sejtek a sajátjuk helyett szinte csak a vírusfehérjét állítják elő. Miután a vírus meglékelte az emberi sejtet, termelődni kezd az egyik első vírusprotein, az Nsp1 jelű.



Más koronavírusokról már tudni lehetett, hogy az Nsp1 akadályozza a sejt saját proteinjeinek az előállítását. A tudósok most azt találták meg, ez pontosan hogyan zajlik.



A riboszóma nevű sejtszervecskék olvassák le a genetikai információt, és ennek alapján állítják elő a proteineket. A leolvasáskor a felépítési terv a riboszóma egy csatornáján fut keresztül. A kutatók kimutatták, hogy az Nsp1 fehérje ezen a csatornán belül kötődik meg és blokkolja a riboszómát. A svájci tanulmány a Nature Structural & Molecular Biology című szaklap aktuális számában jelent meg.



Krio-elektronmikroszkóp segítségével atomi felbontásban mutatkozott meg az Nsp1 kötésének helye.



"A részletes ábrázolás fontos információkat szolgáltat egy lehetséges jövőbeli gyógyszer tervezéséhez, mely megakadályozza az Nsp1 kötését, de nem befolyásolja a riboszóma működését" - mondta Nenad Ban, az ETH molekuláris biológusa, a tanulmány társszerzője.



Kísérleteik során a kutatók előállították az Nsp1 egy változatát is, amelyiknek már nem volt gátló hatása. A SARS-Cov-2 ezzel az inaktív variánssal annyira meggyengülne, hogy nem lenne képes súlyos betegséget okozni. Ilyen legyengített vírusok oltóanyagokban is alkalmazhatók a tudósok szerint.