Gyapjas rinocérosz lehetett egy 14 ezer éve élt kölyökkutya utolsó vacsorája

Orosz kutatók 2011-ben tárták fel a szibériai Tumatnál lévő lelőhelyen a kutyaféle - kutya vagy farkas - maradványait. Az állat gyomrában szőrös bőrszövetdarabot találtak. Először az enyhén sárgás szőr alapján a szakértők úgy vélték, barlangi oroszlántól származik - írja a Cnn.com.



A stockholmi Svéd Természettudományi Múzeumban végzett vizsgálatok azonban más eredményre jutottak.



Love Dalen, a Stockholmi Egyetem és a Svéd Természettudományi Múzeum közös Paleontológiai Központjának professzora elmondta, rendelkeznek egy minden emlős adatát és mitokondriális DNS-ét tartalmazó adatbázissal, mely alapján a gyomorban talált minta szinte tökéletes egyezést mutatott a gyapjas rinocérosszal.





"Ez teljesen példátlan. Nem tudok egyetlen olyan fagyott jégkorszaki húsevőről, melynek belsejében szövetdarabot találtak volna" - mondta Dalen.



Radiókarbonos kormeghatározást végeztek a szöveten, ennek eredménye szerint a rinocéroszbőr mintegy 14 400 éves lehetett.



"A kölyökkutya korát 14 ezer évesre becsülik. Azt is tudni lehet, hogy a gyapjas rinocérosz 14 ezer éve halt ki. Így nagy eséllyel ez a kutya az egyik utolsó példányból evett" - emelte ki a szakértő.



A kutatók egyelőre nem tudják, hogyan került a rinocéroszdarab a fiatal kutyaszerű állat gyomrába.



Edana Lord, a Paleontológiai Központ egyik munkatársa szerint ezek az állatok nagyjából akkorák lehettek, mint a modern kori szélesszájú orrszarvúk, tehát lehetetlen, hogy a kis állat maga ölte meg.



A tudósok azt is érdekesnek találták, hogy a kölyökkutya nem sokkal azután múlt ki, hogy evett a rinocéroszból, a gyomrában talált darabot ugyanis nem tudta még megemészteni.



Elméletük szerint lehetséges, hogy a kölyök vagy anyja egy rinocéroszbébiből táplálkoztak éppen, amikor annak anyja bosszút állt rajtuk.

