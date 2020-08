Tudomány

Értékes 14. századi pénzérmékre bukkantak egy cseh erdőben

Több száz darab 14. századi arany és ezüst pénzérmére bukkant egy fiatal pár egy nyugat-csehországi erdőben sétálva, ez az egyik legnagyobb aranypénzkincs, amelyet az országban valaha találtak - jelentette be a plzeni Nyugat-Csehországi Múzeum.



A kincseket még márciusban, a koronavírus-járvány idején találták, de a múzeum csak most hozta nyilvánosságra a páratlan felfedezést.



A két fiatal a tachovi járásban lévő Kladruby kolostor közelében lévő erdőben sétált, amikor észrevett néhány érmét a földön. "Kettő aranyból, egy ezüstből volt. Valószínűleg vadállatok, vaddisznók túrhatták ki. Egy nagy kő állt ki a földből. Amikor felemelték, sok-sok arany és ezüst érmét találtak alatta. Azonnal hívtak minket és bejelentették a felfedezést" - idézte a cseh rádió honlapja Milan Metlickát, a múzeum régészét.



A pénzérmék között voltak IV. Károly cseh király és német-római császár, Albrecht osztrák herceg, Rupert német király és Lübeck városának arany dukátjai.



Találtak 343 ezüst groschent is, amelyek többségét IV. Károly uralma idején vertek. "Ezüst groschenek felfedezése nem szokatlan, de arany pénzérmék ekkora kincse valóban egyedülálló. Az elmúlt 50 évben nem bukkantak ekkora kincsre" - tette hozzá a régész.



A szakemberek szerint a pénzérméket valamikor az 1370-es évek végén temethették el, hogy miért, azt nem tudni, de feltételezik, hogy köze lehet a közelben lévő Kladruby kolostorhoz, amely a Prága-Nürnberg középkori stratégiai útvonal mentén állt.



A címlapfotó illusztráció.