Koronavírus-járvány

Ennyire védenek az egyes maszkok - vagy nem - videó

Az amerikai Duke Egyetem kutatói letesztelték, mennyire hatékonyak az egyes maszkok, melyik típust érdemes viselni, és melyiket nem.



Összesen 14 védőeszközt hatékonyságát vizsgálták, hogy mennyire akadályozzák meg a kiköhögött, tüsszentéssel vagy beszéddel a levegőbe kerülő kórokozót hordozó cseppek terjedését.



A teszt során a tesztelőnek annyi volt a feladata, hogy beszéljen, köhögjön, tüsszentsen a maszkok alatt – ezt vették videóra és elemezték.



Azt már egy ideje tudjuk, hogy maszk nélkül a fertőző váladék tovább is terjed, mint másfél-két méter, most viszont az is kiderült, hogy a sálak, kendők, kötött maszkok nem sokat segítenek ennek megakadályozásában vagy csökkentésében. A kutatók tesztje alapján a legjobb az N95 maszk, de az orvosi szájvédő és az otthon varrt, többrétegű textilmaszk is hatékony lehet.