Koronavírus-járvány

A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit

A vakcinának hosszan tartó, általános immunstimuláló hatása is van, ezért többféle fertőző betegség, így az új koronavírus okozta Covid-19 ellen is hatásos lehet. 2020.08.07 14:37 MTI

A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit egy önkéntesekkel végzett új holland kutatás eredményei szerint.



Az eredetileg a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG (Bacille Calmette-Guérin) vakcinának hosszan tartó, általános immunstimuláló hatása is van, ezért többféle fertőző betegség, így az új koronavírus okozta Covid-19 ellen is hatásos lehet.



Mihai Netea, a hollandiai Nijmegenben lévő Radboud Egyetem belgyógyász professzora és kutatócsoportja a BCG más betegségek ellen is védő hatásait, az "edzett immunrendszert" vizsgálta a 300BCG elnevezésű projektben.



A tanulmány egészséges önkénteseket vizsgált, akik az elmúlt öt évben, tehát még a SARS-CoV-2 világjárvány előtt kaptak BCG-oltást, a kontrollcsoport nem volt beoltva.



Eredetileg az immunválaszok különbségeire voltak kíváncsiak, de a világjárvány kitörésével azt is elkezdték vizsgálni, hogy az új koronavírus okozta fertőzés tüneteire van-e hatása a vakcinának.



A két csoport összevetéséből az derült ki, hogy a koronavírus-járvány hollandiai első hulláma idején a beoltottaknak nem volt több tünetük, nem voltak gyakrabban és súlyosabban betegek, mint az oltatlanok. Az adatokat óvatosan, de pozitívnak értékelték a tudósok, 2020 márciusa és májusa között kevesebb volt a beteg és az extrém kimerültségről beszámoló a BCG-vakcinával immunizáltak csoportjában, mint a kontrollcsoportban.



A kutatók hangsúlyozták, hogy ezt várták is a BCG ismert hosszú távú hatásai miatt. Óvatosságra intettek azonban abban a kérdésben, hogy hasznos-e a vakcina a Covid-19 ellen, "ezt a számos, folyamatban lévő kutatásnak kell meghatároznia" Netea professzor szerint.



A tanulmányt a Cell Reports Medicine friss száma közölte.

