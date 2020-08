Koronavírus-járvány

Ínybetegség esetén a koronavírus-fertőzés súlyosabb lehet

Az ínybetegségek esetén ugyanis eleve magas az olyan fehérjék jelenléte, amelyek a végzetes citokinvihart okozzák a súlyos COVID-19 megbetegedés során.

A probléma az olyan gyorsan és nagymértékben terjedő fertőző betegséget okozó kórokozókkal, mint a koronavírus, hogy a tudósok és az orvosok a járvány során tudják csak tanulmányozni, így megérteni a vírust és az általa előidézett betegségeket. Emiatt az ismeretanyag naponta változik, és nem azért, mert mindig mindenki hazudik - pláne nem a friss tudományos híreket leközlő lapok.



Azt már tudjuk, hogy a súlyos esetekben nem konkrétan a vírus öli meg a beteget, hanem az immunrendszer egy olyan kontrollálhatatlan reakciója, amely a legfontosabb szerveket károsítja, ez az úgynevezett citokinvihar. Ilyenkor irdatlan mennyiségben termelődnek a szervezetben olyan fehérjék, úgynevezett tumornekrózis-faktorok, amelyek lázzal, keringési és légzési nehézségekkel, de akár az egyik legfőbb hormontermelő szerv, a pajzsmirigy kóros elváltozásával együtt járó súlyos gyulladásokat okoznak.



Az már eddig is világos volt, hogy az ínybetegségekkel együtt jár az immunsejtek által termelt interleukin-6 (IL-6) fehérje magas szintje a szervezetben. (Laborvizsgálatok során azért is szokták az IL-6-ot nézni, mert az immunrendszer aktivációjának markere, mivel eleve emelkedett a szintje gyulladás, fertőzés, autoimmun betegségek, szív- érrendszeri megbetegedések és néhány leukémia esetén. Ezek egyébként mind a COVID-19 betegség súlyosbító faktorai.)



A kutatások most kimutatták, hogy annak a betegnek, akinek magas az interleukin-6 szintje, az jóval nagyobb valószínűséggel kerül lélegeztetőgépre, mint más betegek, és sokkal nagyobb a lehetősége a citokinvihar kialakulásának.



Az orvosok azt tanácsolják, hogy a gyors és mélyreható ínykezeléssel már jelentősen csökkenteni lehet az IL-6 mennyiségét, amely révén olyan szint alá lehet nyomni, hogy nem feltétlen okozza az esetleges vírusfertőzés esetén az állapot súlyosbodását.