Tudomány

Élőben közvetítik a Perseverance Mars-járó kilövését

Készen áll missziója megkezdésére a NASA legújabb Mars-járója, a Perseverance (Állhatatosság), amely a tervek szerint csütörtökön indulhat útnak a vörös bolygóra. A Mars-járó kilövését 13 órától élőben közvetítik majd a Svábhegyi Csillagvizsgáló Facebook oldalán.



A diákok által elnevezett Perseverance helyi idő szerint reggel 7 óra 50 perckor - közép-európai idő szerint 13.50-kor - indul útjára a floridai űrállomásról és a tervek szerint hét hónap múlva, 2021. február 18-án fog landolni a Mars felszínén - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Boldog Ádám csillagász, aki két kollégájával együtt élőben kommentálja majd a kilövést, a műsorban elmondta: az űreszköz fő küldetése, hogy az élet nyomai után kutasson a vörös bolygón. Emellett az űreszköz MOXIE segítségével a ritka marsi légkörben oxigént is megpróbál előállítani a szén-dioxidból. A légkörből kivont oxigént majd a Marsra érkező űrhajósok használhatják, és a rakétahajtóanyaghoz is felhasználható - tette hozzá.



A Mars-járón utazik egy miniatűr helikopter is, az Ingenuity, aminek az lesz a feladata, hogy az űreszköz útját feltérképezze. A drónhelikoptert napelemek hajtják, a Mars-járónál pedig mini nukleáris reaktor szolgáltatja a megfelelő energiát - mondta a csillagász.



A két bolygó helyzetéből adódóan csak 26 havonta van lehetőség kilövésre, most van abban a közelségben a Mars, hogy 220 nap alatt elérjék a felszínét.



A kilövést a NASA élőben közvetíti majd. A NASA eddig négy szondát (Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity) küldött a Marsra.