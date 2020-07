Jó állapotban megmaradt mamutcsontvázat találtak egy szibériai tóban

Jó állapotban fennmaradt gyapjas mamut csontvázat találtak egy szibériai tóban. A csontvázhoz helyenként még az ínszalagok is hozzátapadnak - számoltak be róla az orosz paleontológusok.



A csontváz darabjait néhány napja helyi rénszarvaspásztorok fedezték fel a Jamalo-Nyenyec autonóm területen található Pecsevalato-tó sekély vizében. Megtalálták az őslény koponyájának darabjait, az alsó állkapcsát, számos bordáját és lábának egy darabját az épen maradt inakkal.



A gyapjas mamutok mintegy tízezer évvel ezelőtt haltak ki, bár a tudósok úgy vélik egy kisebb csoportjuk Alaszkában és a szibériai Vrangel-sziget partjainál tovább fennmaradhatott.



Az orosz tévécsatornák pénteken számoltak be a csontváz felfedezéséről. A helyszínre érkezett tudósok a csontváz további darabjaira is rábukkantak, de mint mondták, a maradványok teljes feltárása sok időt igényel.



Jevgenyija Hozjajinova, a Semanovszkij Múzeum munkatársa elmondta, hogy viszonylag ritkán kerül elő ilyen jó állapotú mamutcsontváz.



Az ilyen felfedezések azonban lehetővé teszik, hogy többet lehessen tudni a mamutokról.



Szibéria északi részén számos jó állapotú mamutmaradványt találtak a klímaváltozás miatt felengedő fagyott talajban. Az ENSZ meteorológiai hivatala pénteken hívta fel rá a figyelmet, hogy Szibériában rendkívüli hőhullám tapasztalható, az átlagos hőmérséklet tíz Celsius fokkal haladta meg az átlagot az elmúlt hónapban.

Russian scientists are working to retrieve the well-preserved skeleton of a woolly mammoth, which has some ligaments still attached to it, from a lake in northern Siberia. https://t.co/lUivIEOEWX