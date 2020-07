Laborból a piacra

Magyar találmány nyit új dimenziót a hatóanyagtisztításban

Létezik egy magyar cég, amely innovatív technológiájának köszönhetően képes vegyszermentesíteni az élelmiszereket, javítani a whiskey minőségét, valamint a gyógyszeripar számtalan területén kínál költséghatékony és egyedülálló tisztítási eljárást. 2020.07.06 14:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A RotaChrom Technológiai Zrt. által fejlesztett berendezés - az úgynevezett iCPC (Industrial-scale Centrifugal Partition Chromatography - ipari centrifugális megoszlási kromatográf), egy olyan szerkezet, amely ipari méretben képes hatóanyagokat elválasztani egymástól a folyadék-folyadék kromatográfia* segítségével.



Legyen szó gyógyszerekről, természetes eredetű étrendkiegészítőkről, parfümről, vagy akár gluténmentes termékekről, a minőségi termék előállítása hatékony és robusztus tisztítási lépést követel, amelyre a magyar találmány maximálisan képes. Ezzel az alternatív módszerrel akár különböző ételek és italok minőségén is lehet változtatni, valamint a gyógyszergyártást is költséghatékonyabbá lehet tenni.



A kromatográfia egy több, mint 100 évre visszatekintő elválasztástechnológia, amelyet a vegyipar szinte minden területén alkalmaznak. A régebb óta piacon lévő, hasonló kromatográfiás elv alapján működő gépek csak laboratóriumi környezetben, főleg kutatási feladatokra megfelelőek, de arra nem alkalmasak, hogy az ipari méretű termelést kiszolgálják.



Erre hozott megoldást a RotaChrom, amelynek ereje szó szerint a nagyságában rejlik: "Míg a tudomány a laboratóriumokon belül milligrammokban gondolkodik, mi ezt a mennyiséget tonnákban tesszük elérhetővé a piac - és így közvetve az emberek - számára" - nyilatkozta Boros József, Műszaki vezérigazgató-helyettes.



A titok a megfelelően választott folyadékban és az oldószerben van, amelyek az elválasztás után hatékonyan újrahasznosíthatók. "Az alkoholtól kezdve a fehérjemolekulán át az illatanyagokig, gyakorlatilag bármilyen folyadék halmazállapotú alapanyaggal tudunk dolgozni úgy, hogy közben környezettudatosak maradunk - az oldószerek 95%-át ugyanis visszaforgatjuk" - árulta el Robert Somogyi, a RotaChrom Kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.



A hagyományos módszerek esetén, akár több száz tonna értékes anyag megy a kukába ipari melléktermék formájában, amit hasznosítani lehetne. Ez nemcsak a gyógyszerek előállítási folyamatára igaz, hanem a háztartási hulladékokra is (pl.: kávézacc), de a szennyvízből is bőven elő lehet állítani olyan anyagokat, amelyek megfelelőek lehetnek újrafelhasználásra.



"A gyógyszeripari kutatás és fejlesztési tevékenység mindig versenyfutás az idővel, ezért hasznos a gyors módszerváltási képesség. A CPC technológia hatékony és gyors megoldást kínál a hatóanyagok előállításában, így jelentős költségmegtakarítást jelenthet a gyógyszeripari vállalatoknak" - tette hozzá Petheő Tamás, a RotaChrom pénzügyi befektetője és stratégiai partnere, a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő igazgatóságának elnöke, aki a RotaChrom igazgatósági tagja is.

A magyar találmány és a mögötte álló magasan képzett vegyészmérnök csapat gyakorlatilag bármilyen folyadékból képes, akár ipari méretekben kinyerni hasznos anyagokat, a felhasználási lehetőségek száma közelít a végtelenhez.

Az eljárásról

A RotaChrom eljárásának lényege, hogy a megtisztítani kívánt nagy mennyiségű folyadék halmazállapotú alapanyagot egy oldószerben feloldjuk, majd bepumpáljuk egy másik, vele nem elegyedő folyadékkal teli hatalmas, magas fordulatszámon forgó centrifugába. A berendezés működése közben a két folyadékban lévő alkotóelemek és szennyeződések különböző mértékben feldúsulnak, és a folyamat során az értékes hatóanyagok és az eltávolítani kívánt anyagok egymástól elválva lépnek ki a rendszerből. Ez az eljárás nem hagy hátra káros vagy nemkívánatos anyagokat, és az előállítási költségek csökkentésével a végtermék árát is kedvezőbbé teszi. A hagyományos kromatográfiás eljárásokkal szemben a CPC technológia nem használ drága és idővel elhasználódó szilárd halmazállapotú anyagot.