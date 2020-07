Állati

Még el sem kezdődött 2020 második fele, de már kígyók repkednek az égen - videó

Újabb kutatási eredménytől hangos a tudományos élet, miután végre megértették, hogyan képesek a levegőben siklani a repülő kígyók. Az Ázsiában őshonos Chrysopelea paradisi képességeit már régóta tanulmányozzák a kutatók, ám most jutottak újabb lépéssel előre - számolt be róla a CNN.



A Virginia Tech tudósai nagysebességű digitális mozgásrögzítési (high-speed motion capture) eljárást alkalmaztak annak tanulmányozására, hogyan tud az egyik kígyófajta több métert is repülni a levegőben.



Sokak számára a földön csúszó kígyók látványa is rémisztő, mi van akkor azokkal, akik egyszerűen a levegőbe vetik magukat és úgy közlekednek? Márpedig Ázsiában öt olyan rokon kígyófaj él, amely rendszeresen ilyen módon jutnak el egyik fáról a másikra, vagy a talajra.



A kutatócsoportnak már volt némi ismerete erről, ugyanis Jake Socha már 20 éve figyeli ezeket a kígyókat, és arra jutottak, hogy minden kígyó hullámzó mozgást végez a testével a földön és a levegőben is.



Tudniillik egyáltalán nem szükséges kígyózni ahhoz, hogy valaki a mélybe vesse magát, akkor a repülő kígyók miért is teszik? - tette fel a kérdést Isaac Yeaton, az új tudományos felfedezés vezető szakembere. Az egyik feltételezés az volt, hogy a kígyóknál ez egy beidegződés, amely több millió év alatt alakult ki, de most rájöttek, hogy ez a hullámmozgás stabilizálja a siklást, megakadályozva, hogy a kígyó "előrebukjon", valamint így nagyobb távolságot tud megtenni vízszintesen, miközben zuhan.



A következő lépésben azt figyelik majd meg, hogy hogyan ugranak el a fáról és hogyan fordulnak meg a levegőben.