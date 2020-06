Tudomány

Tengeri gyíké lehetett a világ második legnagyobb, az Antarktiszon talált tojása

Egy rég kihalt tengeri gyík tojása lehetett az Antarktiszon talált 68 millió éves, leeresztett focilabdára emlékeztető különleges lelet. Chilei kutatók szerint ez a világ második legnagyobb tojása és az első, melyet ebben a régióban találtak. 2020.06.18 08:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Seymour-szigeten felfedezett, 29-szer 20 centiméteres tojás csak kevéssel kisebb, mint a Madagaszkár szigetén az elmúlt évszázadokban kihalt röpképtelen elefántmadarak tojásai.



Míg a madarak, krokodilok és számos dinoszaurusz keményhéjú tojásokat raktak, az antarktiszi tojás puha, pergamenszerű héjjal rendelkezett.



"Azt gyanítjuk, hogy ezek a nagy hüllők ugyanazt a reprodukciós stratégiát alkalmazták, mint az elevenszülő gyíkok és kígyók, melyek nagyon vékony héjú tojásokat raknak, ezekből pedig azonnal kikelnek az utódok" - fejtette ki Legendre.



A tojásban nem voltak embrionális maradványok, és az anyaállat csontvázát sem találták meg, így egyelőre nem állapítható meg, milyen fajhoz tartozik.



A 15 méter hosszú moszaszauruszok és a 10 méter hosszú plezioszauruszok is a 66 millió évvel ezelőtt a Földet ért aszteroidabecsapódás hatására haltak ki.



"Ez az Antarktiszon talált legelső fosszilizálódott tojás és a valaha felfedezett legnagyobb puhahéjú tojás egyben" - mondta el szerdán Lucas Legendre, a Texasi Egyetem paleontológusa, a felfedezésről a Nature című tudományos lapban beszámoló tanulmány vezető szerzője.



"Kicsit úgy néz ki, mint egy leeresztett focilabda: hosszúkás, behorpadt, felszínén számos ránc és gyűrődés van. Egyik oldala lapos, valószínűleg itt érintkezhetett a tengerfenékkel. Héja nagyon vékony és kevés ásványi anyagot tartalmaz, mint a gyíkok és kígyók tojásai" - fejtette ki a kutató.



A leletet 2011-ben találták a Chilei Egyetem és a Chilei Természettudományi Múzeum munkatársai, de csaknem egy évtizeden át őrizték a múzeum gyűjteményében anélkül, hogy tanulmányozták volna. A tudósok A dolognak (The Thing) nevezték el egy Antarktiszon játszódó 1982-es sci-fi horror alapján.



Az Antarktiszon hajdan kevés olyan lény élt, mely elég nagy volt ahhoz, hogy ekkora tojást rakjon: ilyenek csak a moszaszaurusz nevű tengeri gyíkok és a hosszúnyakú plezioszauruszok voltak.



A lelet ezért megkérdőjelezi az ezekre az állatokra vonatkozó eddigi elméletet, mely szerint elevenszülők voltak.



