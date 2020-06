Tudomány

Két kihalt főemlősfajt fedeztek fel Etiópiában

Két kihalt főemlősfajt fedeztek fel az etiópiai Gona és Middle Awash régészeti lelőhelyeken a spanyolországi humán evolúció nemzeti kutatóközpont (CENIEH) szakemberei.



A cerkóffélék családjába tartozó Pliopapio alemui és Kuseracolobus aramisi fajok 4,8-4,3 millió évvel ezelőtt éltek - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



A kutatók a két faj egyedeitől származó alsó és felső állkapcsokat, valamint csontvázmaradványokat azonosítottak a fosszíliák között.



A Journal of Human Evolution című folyóiratban publikált tanulmány szerint a vizsgált üledékekben továbbá egy kihalt Hominin faj, az Ardipithecus ramidus maradványait is feltárták. Ezt az emberfélét t még az 1990-es években fedezték fel a nagyrészt Etiópiához tartozó Afar-medencebeli Middle Awash régészeti területen, Gonától délre.



A most feltárt fosszíliák nem csupán a majmok biológiai evolúciójára vonatkozóan szolgálnak fontos információkkal, hanem arról is, hogy milyen volt az az ősi környezet, amelyben az Ardipithecus ramidus élt 4,5 millió évvel ezelőtt.



A tanulmány szerint ez a Hominin faj nyitottabb, fás területen élt a Gona térségben, míg a Middle Awash régióban zártabb erdős terület szolgált az élőhelyéül.